 Ситуація в енергосистемі України через обстріли 17 квітня

У семи областях України є відключення світла через обстріли

Відключення світла. Ілюстраційне фото: МикВісті

Станом на ранок 17 квітня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляють в Міненерго, унаслідок атак частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Наразі фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають.

Водночас за наявною інформацією, застосування графіків обмеження електроенергії на сьогодні не прогнозується.

Енергетики також просять громадян за можливості ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години — з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на систему.

Нагадаємо, що 16 квітня російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.

