У семи областях України є відключення світла через обстріли
- Новини України
- Альона Коханчук
10:10, 17 квітня, 2026
Станом на ранок 17 квітня в енергосистемі України зберігається складна ситуація через обстріли об’єктів критичної інфраструктури.
Як повідомляють в Міненерго, унаслідок атак частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Наразі фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають.
Водночас за наявною інформацією, застосування графіків обмеження електроенергії на сьогодні не прогнозується.
Енергетики також просять громадян за можливості ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години — з 18:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на систему.
Нагадаємо, що 16 квітня російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.
