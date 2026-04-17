 Вісім атак FPV-дронами та удари «Шахедами» по Миколаївщині 16 квітня

Удар по енергетиці й громадах: як минула доба на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Вчора російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.

Про це зранку 17 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу тимчасово були знеструмлені населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Миколаївському районі протягом доби російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. В одному з випадків у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Крім цього, за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних безпілотників «Shahed-131/136» та дронів-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, що у Баштанському районі правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки, яка сталася ввечері 15 квітня у Новому Бузі.

Останні новини про: Війна в Україні

Рятувальники завершили розбір завалів після атаки РФ по багатоповерхівці в Одесі
На Миколаївщині знищили боєприпас, знайдений на території дитсадка
Уряд підготував 26 спецпроєктів для захисту систем водопостачання
Читайте також:
новини
У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові

Даріна Мельничук
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
новини
За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

Даріна Мельничук
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
