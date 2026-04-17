Удар по енергетиці й громадах: як минула доба на Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 17 квітня, 2026
-
Вчора російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.
Про це зранку 17 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок обстрілу тимчасово були знеструмлені населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Миколаївському районі протягом доби російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. В одному з випадків у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.
Крім цього, за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних безпілотників «Shahed-131/136» та дронів-імітаторів різних типів.
Нагадаємо, що у Баштанському районі правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки, яка сталася ввечері 15 квітня у Новому Бузі.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.