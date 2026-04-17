Удар по енергетиці й громадах: як минула доба на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: МикВісті, для ілюстрації

Вчора російські війська обстріляли Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися енергетичні та критичні об’єкти.

Про це зранку 17 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу тимчасово були знеструмлені населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Миколаївському районі протягом доби російські війська вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. В одному з випадків у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Крім цього, за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних безпілотників «Shahed-131/136» та дронів-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, що у Баштанському районі правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки, яка сталася ввечері 15 квітня у Новому Бузі.