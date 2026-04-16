Поліція показала наслідки атаки на Миколаївщині, де постраждала родина

Поліція документує наслідки атаки у Новому Бузі, де постраждала родина. Фото: Нацполіція

У Баштанському районі правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки, яка сталася ввечері 15 квітня у Новому Бузі.

Як повідомили в Нацполіції Миколаївської області, внаслідок масованого ракетно-дронового обстрілу постраждала родина з дитиною. Поранення середньої тяжкості отримали 36-річний чоловік і 35-річна жінка, їхній 8-річний син зазнав гострої реакції на стрес.

Постраждалих госпіталізували, медики надали їм необхідну допомогу. Станом на ранок їхній стан оцінюють як задовільний.

За словами правоохоронців, через обстріл значних пошкоджень зазнав будинок родини, а також сусідні житлові будинки та автомобіль.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці фіксують наслідки атаки, збирають докази та опитують місцевих жителів.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Поліція документує наслідки атаки у Новому Бузі, де постраждала родина. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.