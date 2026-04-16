У Миколаєві запрацювали Пункти незламності: адреси

У Миколаєві почали роботу Пункти незламності, де мешканці можуть підзарядити мобільні телефони та інші пристрої. Вони працюватимуть до 20:00.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Адреси Пунктів незламності:

Корабельний район:

вул. Райдужна, 38

вул. Рибна, 4

вул. Металургів, 8/4

вул. Океанівська, 12

Інгульський район:

вул. Театральна, 41-А

вул. Театральна, 1

вул. Південна, 51-А

пр. Миру, 64-Б

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16

пр. Богоявленський, 24/1

вул. Олександра Янати, 70

вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А

Центральний район:

вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А

вул. Шевченка, 19-А

вул. Христо Ботєва, 41

вул. Матвіївська, 1

вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2

пр. Героїв України, 57-А

вул. 1 Екіпажна, 2

Заводський район:

вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83

вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)

вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха)

вул. Радісна, 4

вул. Курортна, 1

вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.