 Де у Миколаєві працюють Пункти незламності: адреси

  • четвер

    16 квітня, 2026

  • 14.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 14.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві запрацювали Пункти незламності: адреси

Пункти незламності у Миколаєві. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві почали роботу Пункти незламності, де мешканці можуть підзарядити мобільні телефони та інші пристрої. Вони працюватимуть до 20:00.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Адреси Пунктів незламності:

Корабельний район:

  • вул. Райдужна, 38
  • вул. Рибна, 4
  • вул. Металургів, 8/4
  • вул. Океанівська, 12

Інгульський район:

  • вул. Театральна, 41-А
  • вул. Театральна, 1
  • вул. Південна, 51-А
  • пр. Миру, 64-Б
  • вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16
  • пр. Богоявленський, 24/1
  • вул. Олександра Янати, 70
  • вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А

Центральний район:

  • вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А
  • вул. Шевченка, 19-А
  • вул. Христо Ботєва, 41
  • вул. Матвіївська, 1
  • вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2
  • пр. Героїв України, 57-А
  • вул. 1 Екіпажна, 2

Заводський район:

  • вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83
  • вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)
  • вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха)
  • вул. Радісна, 4
  • вул. Курортна, 1
  • вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А

Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 10 квітня
Якими будуть графіки відключень світла на Миколаївщині у суботу 11 квітня
Частина споживачів у двох областях тимчасово залишається без світла
Реклама
Читайте також:
новини
Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Даріна Мельничук
новини
Новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років

Катерина Середа
новини
Миколаївський пологовий будинок №3 передали у власність області

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської облради обрали новий герб області зі Святим Миколаєм

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині у 2025 році понад 140 батьків позбавили батьківських прав

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Частина споживачів у двох областях тимчасово залишається без світла
Якими будуть графіки відключень світла на Миколаївщині у суботу 11 квітня
Якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 10 квітня

Депутати Миколаївської облради обрали новий герб області зі Святим Миколаєм

Через удар «Шахедами» Миколаїв і частина області залишилися без світла: енергетики вже працюють

1 година тому

Більше половини дітей, які були у патронатних родинах на Миколаївщині, повернулися до батьків

Головне сьогодні