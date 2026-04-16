У Миколаєві запрацювали Пункти незламності: адреси
- Марія Хаміцевич
13:32, 16 квітня, 2026
У Миколаєві почали роботу Пункти незламності, де мешканці можуть підзарядити мобільні телефони та інші пристрої. Вони працюватимуть до 20:00.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Адреси Пунктів незламності:
Корабельний район:
- вул. Райдужна, 38
- вул. Рибна, 4
- вул. Металургів, 8/4
- вул. Океанівська, 12
Інгульський район:
- вул. Театральна, 41-А
- вул. Театральна, 1
- вул. Південна, 51-А
- пр. Миру, 64-Б
- вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16
- пр. Богоявленський, 24/1
- вул. Олександра Янати, 70
- вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А
Центральний район:
- вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А
- вул. Шевченка, 19-А
- вул. Христо Ботєва, 41
- вул. Матвіївська, 1
- вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2
- пр. Героїв України, 57-А
- вул. 1 Екіпажна, 2
Заводський район:
- вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83
- вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха)
- вул. Молдавська, 7 (Мала Корениха)
- вул. Радісна, 4
- вул. Курортна, 1
- вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А
Нагадаємо, що сьогодні вранці росіяни атакували енергетику Миколаївської області, внаслідок чого без світла залишилися Миколаїв та населені пункти Миколаївського і Баштанського районів.
