Депутат Николаевского городского совета Евгений Прудник предложил достроить многоэтажку на площади Победы и в дальнейшем на средства городского бюджета приобрести квартиры для военнослужащих Николаевского гарнизона.

Такое предложение Евгений Прудник сделал во вторник, 31 января, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Депутат считает, что если городские власти достроят многоэтажку на площади Победы, таким образом они могут решить сразу два вопроса: приобретет жилье для военнослужащих, а также в центре города исчезла бы недостройка.

— Когда мы принимали программу по жилью для военнослужащих, уезжая по городу я увидел, что у нас есть 16-этажное недостроение на площади Победы. Насколько мне известно, она находится в фонде госимущества. Возможно ли рассмотреть такую возможность, если техническое состояние здание позволяет его достроить. Возможно, управление капитального строительства Николаевского городского совета могло достроить это здание, чтобы оно стало пригодным к проживанию. Таким образом, мы бы решили два вопроса и жилье для военнослужащих и в центре города исчезла бы такая недостройка, – сказал Евгений Прудник.

Городской голова Александр Сенкевич согласился с мнением депутата, добавив, что такая «развалина», расположенная почти у железнодорожного вокзала, составляет плохое представление о Николаеве. Но начать работы по окончании строительства этой многоэтажки невозможно из-за утверждения новых строительных норм и судебных процессов.

— Я занимался этим вопросом (началом ремонтных работ по недостройке на площади Победы, – прим.) там были судебные процессы, из-за банкротства одного из николаевских предприятий и невозможности сдать по современным нормам это здание в эксплуатацию согласно ДБН и так деле. Возможно, будет какая-то амнистия после войны до подобных застроек. Я подготовлю эту справку, в любом случае вы правы, такое «уродство», стоящее посреди города с заколоченными фанерой окнами, еще до военного времени, это просто позорище, особенно когда люди приезжают с железнодорожного вокзала и видят неряшливый рынок и такую развалину, они сразу составляют представление о городе Николаеве, как о непонятном, – добавил Александр Сенкевич.

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