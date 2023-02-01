В Николаеве не осталось свободных земельных участков, а в очереди на их получение стоят тысячи участников российско-украинской войны с 2014 года.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время сессии горсовета 31 января, пишут «НикВести».

Мэр отмечает, что ветераны никогда не смогут получить землю в городе, поскольку ее попросту уже нет, поэтому предлагает разработать механизм денежной компенсации.

— Территория города у нас не растет. Свободные участки земли, которые у нас были, мы уже раздали. А очередь публичная, с 2014 года в очереди много тысяч человек. А территории уже нет. Именно поэтому на встрече в Кабмине я сказал, что нужно оценить участки, сделать средневзвешенный по региону и людям запланировать денежные компенсации. Мы понимаем, что фактически они никогда не получат участков, потому что нет свободной земли в собственности городского совета. Чтобы они могли получить хотя бы деньги и, например, улучшить свои жилищные условия, сменить квартиру на большую или купить машину. Надеюсь, что после войны мы к этому вернемся и сможем сделать, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определяет право участников боевых действий, участников и инвалидов войны на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Также сообщалось, что в конце января в Николаеве была принята программа обеспечения жильем военнослужащих воинских частей Николаевского гарнизона на 2023-2025 годы. Выделять деньги на закупку будут из бюджета города именно из тех средств, которые поступают в него в виде уплаченного военными НДФЛ.

Подавать кандидатуры военнослужащих будут командиры воинских частей. Согласовать их также будет начальник Николаевского гарнизона.