Миколаївців запрошують у неділю на виставку-прилаштування тварин в Каштановому сквері
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- Марія Хаміцевич
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16:07, 04 жовтня, 2024
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Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 6 жовтня.
Як повідомили у КП Миколаївської міськради «Центр захисту тварин», виставка відбудеться у Каштановому сквері у неділю 6 жовтня з 11:00 до 15.00.
«Мета: знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Не купуйте — рятуйте!», — пишуть організатори заходу.
Зазначається, що в виставці приймають участь дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.
Також організатори наголошують, що бажаючи взяти тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток Дія теж підходить).
Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.
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