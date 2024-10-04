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Миколаївців запрошують у неділю на виставку-прилаштування тварин в Каштановому сквері

Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 6 жовтня.

Як повідомили у КП Миколаївської міськради «Центр захисту тварин», виставка відбудеться у Каштановому сквері у неділю 6 жовтня з 11:00 до 15.00.

«Мета: знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Не купуйте — рятуйте!», — пишуть організатори заходу. 

Зазначається, що в виставці приймають участь дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»
Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»
Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»

Також організатори наголошують, що бажаючи взяти тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток Дія теж підходить).

Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»
Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»
Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.

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