Миколаївців запрошують у неділю на виставку-прилаштування тварин в Каштановому сквері

Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 6 жовтня.

Як повідомили у КП Миколаївської міськради «Центр захисту тварин», виставка відбудеться у Каштановому сквері у неділю 6 жовтня з 11:00 до 15.00.

«Мета: знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Не купуйте — рятуйте!», — пишуть організатори заходу.

Зазначається, що в виставці приймають участь дорослі котики та песики, кошенята та цуценята. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин» Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин» Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»

Також організатори наголошують, що бажаючи взяти тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток Дія теж підходить).

Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин» Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин» Миколаївців запрошують у 6 жовтня на виставку-прилаштування тварин, фото: «Центр захисту тварин»

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.