У Миколаєві у неділю, 5 листопада, відбулась виставка-прилаштування тварин. Новий дім знайшли для 42 собак та котів.

Захід організувало комунальне підприємство «Центр захисту тварин», повідомили у Миколаївській міськраді.

Небайдужі миколаївці відвідали захід та обрали собі хвостатого друга. Нові домівки знайшли 26 собак та 16 котів.

Організатори зазначають, що усі тваринки вакциновані та стерилізовані.

Нагадаємо, що під час останньої виставки нову люблячу родину знайшли 24 собаки.

Також повідомлялося, що у Миколаєві з початку року прилаштували 436 тварин підібраних з вулиць