В Николаеве приняли программу обеспечения жильем военнослужащих воинских частей Николаевского гарнизона на 2023-2025 годы.
Соответствующее решение было принято на сессии Николаевского городского совета 26 января, пишут НикВести.
Речь идет о военнослужащих Николаевского гарнизона, уплачивающих налог на доходы физических лиц со своего денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат в бюджет Николаевской городской территориальной громады.
Как пояснил мэр Александр Сенкевич, выделять деньги на закупку будут из бюджета города именно из тех средств, которые поступают в него в виде уплаченного военными НДФЛ.
Ранее сообщалось, что представлять кандидатуры военнослужащих будут командиры воинских частей. Согласовать их также будет начальник Николаевского гарнизона.
Напомним, прогнозируется, что община Николаева в 2023 году получит 3,9 миллиарда поступлений НДФЛ, большую часть которых составит налог с выплат военным — 2,4 миллиарда.
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В Николаеве приняли программу обеспечения жильем военнослужащих воинских частей Николаевского гарнизона на 2023-2025 годы.
Соответствующее решение было принято на сессии Николаевского городского совета 26 января, пишут НикВести.
Речь идет о военнослужащих Николаевского гарнизона, уплачивающих налог на доходы физических лиц со своего денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат в бюджет Николаевской городской территориальной громады.
Как пояснил мэр Александр Сенкевич, выделять деньги на закупку будут из бюджета города именно из тех средств, которые поступают в него в виде уплаченного военными НДФЛ.
Ранее сообщалось, что представлять кандидатуры военнослужащих будут командиры воинских частей. Согласовать их также будет начальник Николаевского гарнизона.
Напомним, прогнозируется, что община Николаева в 2023 году получит 3,9 миллиарда поступлений НДФЛ, большую часть которых составит налог с выплат военным — 2,4 миллиарда.