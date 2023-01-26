В Николаеве приняли программу обеспечения жильем военнослужащих воинских частей Николаевского гарнизона на 2023-2025 годы.

Соответствующее решение было принято на сессии Николаевского городского совета 26 января, пишут НикВести.

Речь идет о военнослужащих Николаевского гарнизона, уплачивающих налог на доходы физических лиц со своего денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат в бюджет Николаевской городской территориальной громады.

Как пояснил мэр Александр Сенкевич, выделять деньги на закупку будут из бюджета города именно из тех средств, которые поступают в него в виде уплаченного военными НДФЛ.

Ранее сообщалось, что представлять кандидатуры военнослужащих будут командиры воинских частей. Согласовать их также будет начальник Николаевского гарнизона.