Понад ₴8 млн на житлі для ЗСУ: на Одещині підозру отримав директору будівельної фірми

На Одещині директора будфірми підозрюють у привласненні понад 8 млн грн.

В Одеській області директор приватної будівельної компанії отримав підозру у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції військової казарми. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Яке повідомили у Нацполіції, Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони України уклало договір із приватною будівельною компанією на реконструкцію двоповерхової казарми в Одеській області. Об’єкт мали переобладнати у 39-квартирний житловий будинок для забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх родин.

Правоохоронці встановили, що 47-річний директор фірми вирішив заволодіти частиною бюджетних коштів, виділених державою на реалізацію проєкту. Зокрема, упродовж 2017–2020 років, виконуючи договір, підозрюваний, за версією слідства, складав завідомо неправдиві офіційні документи про обсяг виконаних будівельних робіт, поставлених і використаних матеріалів та понесених витрат. Насправді частина робіт не була виконана, однак на підставі звітної документації чоловік здійснював оплату.

Зазначається, що із понад 11 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію, підрядник, за даними слідства, безпідставно привласнив майже 8,4 мільйона гривень. Кошти були перераховані на його особистий банківський рахунок та рахунок іншої будівельної компанії, після чого він розпорядився ними на власний розсуд.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Максимальна санкція за інкриміновані злочини передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

