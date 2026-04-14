Понад ₴8 млн на житлі для ЗСУ: на Одещині підозру отримав директору будівельної фірми

 Ремонт казарми: на Одещині директора будфірми підозрюють у привласненні понад ₴8 млн

На Одещині директора будфірми підозрюють у привласненні понад 8 млн грн. Фото: Нацполіція

В Одеській області директор приватної будівельної компанії отримав підозру у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції військової казарми. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Яке повідомили у Нацполіції, Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони України уклало договір із приватною будівельною компанією на реконструкцію двоповерхової казарми в Одеській області. Об’єкт мали переобладнати у 39-квартирний житловий будинок для забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх родин.

Правоохоронці встановили, що 47-річний директор фірми вирішив заволодіти частиною бюджетних коштів, виділених державою на реалізацію проєкту. Зокрема, упродовж 2017–2020 років, виконуючи договір, підозрюваний, за версією слідства, складав завідомо неправдиві офіційні документи про обсяг виконаних будівельних робіт, поставлених і використаних матеріалів та понесених витрат. Насправді частина робіт не була виконана, однак на підставі звітної документації чоловік здійснював оплату.

Зазначається, що із понад 11 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію, підрядник, за даними слідства, безпідставно привласнив майже 8,4 мільйона гривень. Кошти були перераховані на його особистий банківський рахунок та рахунок іншої будівельної компанії, після чого він розпорядився ними на власний розсуд.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Максимальна санкція за інкриміновані злочини передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, що у Одесі колишню керівницю будівельної компанії та технічного інженера підозрюють у фальсифікації документів під час ремонту театру в історичному центрі міста.

