У Миколаєві вже реалізували 263 мільйони гривень компенсації на придбання житла для військовослужбовців.

Про це «НикВести» розповів начальник департаменту праці і соціального захисту населення Сергій Василенко.

Так, по міській програмі з запланованих 192 мільйонів гривень вдалося реалізувати 163,8 мільйони. За ці кошти право на компенсацію отримало 98 військових.

— З державного бюджету це для тих хто стояв на черзі і мають подвійний статус — внутрішньо переміщені особи та учасники бойових дій — у нас був ліміт 110 мільйонів 865 тисяч 916 гривень. Ми оплатили трохи більше 100 мільйонів. На жаль на 10 мільйонів 786 тисяч 400 гривень ми не змогли надати ці кошти, тому що частина знаходиться у полоні, — розповів Сергій Василенко.

Для придбання житла військовим надаються сертифікати на певну суму коштів, яка залежить від кількості членів родини та статусу. Скористатися таким сертифікатом військові можуть протягом одного року.

— Що по місцевій постанові, що по державній, при отриманні коштів людині дається рік на придбання квартири. Сертифікати залежать від кількості членів родини і статусу сімʼї. Наприклад, якщо у сімʼї є член родини з інвалідністю, то їм згідно з законодавством треба надати більше квадратних метрів, а відповідно, це більша сума, — зазначили у департаменті.

Сергій Василенко також повідомив, що на сесії Миколаївської міської ради, яка відбудеться 23 листопада, планують виділити ще 24 мільйони гривень з міського бюджету на компенсації для купівлі житла військовими.

Так, лише з міського бюджету на квартири для військовослужбовців загалом виділять 220 мільйонів гривень.

— Також з державного бюджету у нас поступили кошти, що стосуються людей з інвалідністю та членів сімей загиблих. У нас був ліміт 11 мільйонів 285 тисяч 493 гривні. Усі вони сплачені 5 людям. Придбала житло з цих коштів поки одна особа, — сказав Сергій Василенко.

Як відомо, без військового ПДФО Миколаїв не зможе фінансувати програму придбання житла для військовослужбовців.

Нагадаємо, у січні в Миколаєві прийняли програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки.

Повідомлялося, що право на отримання житла у Миколаєві мають військовослужбовці Миколаївського гарнізону — це ті військові частини, які зареєстровані в місті та сплачують податки.

Також повідомлялося, що Миколаївська область стане пілотним регіоном, який запровадить розширену програму пільгових кредитів на житло для військовополонених. Зокрема, планується з обласного бюджету виділити кошти для компенсації 20% першого внеску на придбання квартир для військовополонених.