В Николаеве была разработана программа обеспечения жильем военнослужащих воинских частей Николаевского гарнизона на 2023-2025 годы. Ее вынесут на рассмотрение депутатов городского совета.

Проект решения рассматривали на заседании бюджетной комиссии совета в среду, 25 января, пишут «НикВести».

Речь идет о военнослужащих Николаевского гарнизона, уплачивающих налог на доходы физических лиц со своего денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат в бюджет Николаевской городской территориальной громады.

Как пояснил начальник отдела учета и распределения жилья Николаевского городского совета Сергей Войтович, подавать кандидатуры военнослужащих будут командиры воинских частей. Согласовать их также будет начальник Николаевского гарнизона.

— Предусматривается обеспечить жильем военнослужащих Николаевского гарнизона, уплачивающих налоги в бюджет города Николаева и находящихся на квартирном учете. Городской программой предусматривается предоставление квартир военнослужащим, состоящим на учете в Николаевском городском совете, по представлению командира воинской части и согласованию начальника Николаевского военного гарнизона. Представления и документы планируется рассматривать на заседаниях общественной комиссии по жилищным вопросам и принимать решения по распределению квартир с последующим вынесением решения на рассмотрение исполнительного комитета, — сказал он.

Глава бюджетной комиссии Федор Панченко также добавил, что у этой программы будет отдельное финансирование, а квартиры, которые будут по ней предоставляться, не станут забирать из фонда жилья для других категорий населения (детей-сирот, многодетных семей и т.д.).

Напомним, прогнозируется, что община Николаева в 2023 году получит 3,9 миллиарда поступлений НДФЛ, большую часть которых составит налог с выплат военным — 2,4 миллиарда.