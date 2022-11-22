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В мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.
Проект бюджета-2023 был обнародован на сайте Николаевского городского совета, пишут «НикВести».
Доходы бюджета Николаевской городской территориальной громады спрогнозированы в размере 4,8 миллиарда гривен, в том числе доходы общего фонда – 4,7 миллиарда и доходы специального фонда – 78,4 миллиона гривен. Отметим, что на 2022 год доходы закладывались в сумме 5,1 миллиарда гривен, что на 1,3 миллиарда больше.
Расходы бюджета зафиксировали на уровне 5,1 миллиарда, 4,1 – по общему фонду, 999 миллионов – по специальному.
Резервный фонд бюджета определили на сумму 50 миллионов гривен.
Профицит по общему фонду бюджета заложен в сумме 653 миллиона гривен. При этом по спецфонду есть дефицит – 994 миллиона гривен.
В пояснительной записке к проекту бюджета отмечается, что показатели доходной части бюджета разработаны с учетом следующих особенностей бюджетов местного самоуправления:
Кроме того, учтены изменения в действующую систему налогообложения с целью введения дополнительных стимулов и послаблений для бизнеса в условиях военного положения:
Структура прогнозируемых поступлений в бюджет (без трансфертов):
Прогнозируется, что громада в 2023 году получит 3,9 миллиарда поступлений НДФЛ, большую часть которых составит налог с выплат военным — 2,4 миллиарда. Отметим, что в 2021, довоенном, году, довоенном, году большинство доходов с НДФЛ составляли налоги с зарплат наемных работников, тогда как с денежного довольствия военных Николаев получил 346 миллионов.
Местные налоги, согласно прогнозу, бюджет Николаева получат 497 миллионов, что почти в два раза меньше, чем в 2021 году, поскольку предприниматели освобождены от платы за коммунальную землю и имущество.
Доходы от акцизного налога возрастут до 300 миллионов (на 79 миллионов) за счет инфляции и того, что поступления акцизного налога на топливо, ввозимое на таможенную территорию Украины в 2023 году, увеличатся в 9,7 раза.
Расходы общего фонда бюджета-2023 распределены следующим образом:
Расходы спецфонда составляют:
Кроме того, по основным сферам жизнедеятельности города распределение расходов осуществлено следующим образом:
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что бюджет Николаевской области наполняется в основном за счет налогов от военных, потому что бизнес практически не работает.
Еще в апреле мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с бизнесом в Николаеве плохо и идет в другие регионы.
Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.
В мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.
Проект бюджета-2023 был обнародован на сайте Николаевского городского совета, пишут «НикВести».
Доходы бюджета Николаевской городской территориальной громады спрогнозированы в размере 4,8 миллиарда гривен, в том числе доходы общего фонда – 4,7 миллиарда и доходы специального фонда – 78,4 миллиона гривен. Отметим, что на 2022 год доходы закладывались в сумме 5,1 миллиарда гривен, что на 1,3 миллиарда больше.
Расходы бюджета зафиксировали на уровне 5,1 миллиарда, 4,1 – по общему фонду, 999 миллионов – по специальному.
Резервный фонд бюджета определили на сумму 50 миллионов гривен.
Профицит по общему фонду бюджета заложен в сумме 653 миллиона гривен. При этом по спецфонду есть дефицит – 994 миллиона гривен.
В пояснительной записке к проекту бюджета отмечается, что показатели доходной части бюджета разработаны с учетом следующих особенностей бюджетов местного самоуправления:
Кроме того, учтены изменения в действующую систему налогообложения с целью введения дополнительных стимулов и послаблений для бизнеса в условиях военного положения:
Структура прогнозируемых поступлений в бюджет (без трансфертов):
Прогнозируется, что громада в 2023 году получит 3,9 миллиарда поступлений НДФЛ, большую часть которых составит налог с выплат военным — 2,4 миллиарда. Отметим, что в 2021, довоенном, году, довоенном, году большинство доходов с НДФЛ составляли налоги с зарплат наемных работников, тогда как с денежного довольствия военных Николаев получил 346 миллионов.
Местные налоги, согласно прогнозу, бюджет Николаева получат 497 миллионов, что почти в два раза меньше, чем в 2021 году, поскольку предприниматели освобождены от платы за коммунальную землю и имущество.
Доходы от акцизного налога возрастут до 300 миллионов (на 79 миллионов) за счет инфляции и того, что поступления акцизного налога на топливо, ввозимое на таможенную территорию Украины в 2023 году, увеличатся в 9,7 раза.
Расходы общего фонда бюджета-2023 распределены следующим образом:
Расходы спецфонда составляют:
Кроме того, по основным сферам жизнедеятельности города распределение расходов осуществлено следующим образом:
Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что бюджет Николаевской области наполняется в основном за счет налогов от военных, потому что бизнес практически не работает.
Еще в апреле мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с бизнесом в Николаеве плохо и идет в другие регионы.
Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.