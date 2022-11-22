Николаев, фото: Johnnie Zigger

В мэрии Николаева прогнозируют, что доходы бюджета города в следующем году составят 4,8 миллиарда гривен. Расходов запланировали на 300 миллионов больше.

Проект бюджета-2023 был обнародован на сайте Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Доходы бюджета Николаевской городской территориальной громады спрогнозированы в размере 4,8 миллиарда гривен, в том числе доходы общего фонда – 4,7 миллиарда и доходы специального фонда – 78,4 миллиона гривен. Отметим, что на 2022 год доходы закладывались в сумме 5,1 миллиарда гривен, что на 1,3 миллиарда больше.

Расходы бюджета зафиксировали на уровне 5,1 миллиарда, 4,1 – по общему фонду, 999 миллионов – по специальному.

Резервный фонд бюджета определили на сумму 50 миллионов гривен.

Профицит по общему фонду бюджета заложен в сумме 653 миллиона гривен. При этом по спецфонду есть дефицит – 994 миллиона гривен.

В пояснительной записке к проекту бюджета отмечается, что показатели доходной части бюджета разработаны с учетом следующих особенностей бюджетов местного самоуправления:

сохранение зачисления дополнительного норматива в размере 4 процентов налога на доходы физических лиц;

направление 13,44% акцизного налога с горючего.

Кроме того, учтены изменения в действующую систему налогообложения с целью введения дополнительных стимулов и послаблений для бизнеса в условиях военного положения:

не начисляется и не уплачивается экологический налог плательщиками этого налога, взятыми на учет по месту размещения стационарных источников загрязнения;

не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, физическими и юридическими лицами (жилая и нежилая недвижимость);

не начисляется и не платится плата за землю (земельный налог и арендная плата);

предоставлено право физическим лицам-предпринимателям I и II не уплачивать единый налог (норма добровольная).

Структура прогнозируемых поступлений в бюджет (без трансфертов):

Налог на доходы физических лиц – 82,9%

Акцизный налог – 6,3%

Местные налоги – 10,4%

Остальные – 0,4%.

Прогнозируется, что громада в 2023 году получит 3,9 миллиарда поступлений НДФЛ, большую часть которых составит налог с выплат военным — 2,4 миллиарда. Отметим, что в 2021, довоенном, году, довоенном, году большинство доходов с НДФЛ составляли налоги с зарплат наемных работников, тогда как с денежного довольствия военных Николаев получил 346 миллионов.

Местные налоги, согласно прогнозу, бюджет Николаева получат 497 миллионов, что почти в два раза меньше, чем в 2021 году, поскольку предприниматели освобождены от платы за коммунальную землю и имущество.

Доходы от акцизного налога возрастут до 300 миллионов (на 79 миллионов) за счет инфляции и того, что поступления акцизного налога на топливо, ввозимое на таможенную территорию Украины в 2023 году, увеличатся в 9,7 раза.

Расходы общего фонда бюджета-2023 распределены следующим образом:

финансирование программ социально-культурной сферы и госуправления – 2,6 миллиарда гривен (64%);

жилищно-коммунальное хозяйство – 459 миллионов (11,2%);

экономическая деятельность – 442 миллиона (10,8%);

реверсная дотация – 468 миллионов (11,4%);

другие программы и мероприятия – 108 миллионов (2,6%).

Расходы спецфонда составляют:

транспорт и транспортная инфраструктура - 422 миллиона (42,3%);

финансирование программ социально-культурной сферы и госуправления - 222 миллиона (22,3%);

строительство и региональное развитие - 64 миллиона (6,4%)

ЖКХ – 90 миллионов (9,1%).

другие программы и мероприятия – 199 миллионов (19,9%).

Кроме того, по основным сферам жизнедеятельности города распределение расходов осуществлено следующим образом:

Образование - 1,6 миллиарда гривен;

Транспорт и транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство – 844 миллиона;

Жилищно-коммунальное хозяйство – 549 миллионов;

Здравоохранение - 247 миллионов;

Физическая культура и спорт – 187 миллионов;

Соцзащита – 179 миллионов;

Культура и искусство – 167 миллионов;

Государственное управление - 412 миллионов;

Строительство и региональное развитие – 64 миллиона;

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что бюджет Николаевской области наполняется в основном за счет налогов от военных, потому что бизнес практически не работает.

Еще в апреле мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с бизнесом в Николаеве плохо и идет в другие регионы.

Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.