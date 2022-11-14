Николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.

Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Мэр отметил, что количество поступающих в бюджет средств значительно сократилось.

— Трудные перспективы. Собственно, и этот год не был хорошим, следующий может быть еще хуже. Планы по процедурам, которые нам довела Верховная Рада, субвенции и так далее мы учли. И уже подготовили проект бюджета (Николаева — прим.) на 2023 год. Было легко, потому что капитальных расходов у нас нет, поскольку у нас есть сферы содержания, а количество денег уменьшается, – сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что с понедельника 14 ноября депутаты уже начинают работать с проектом бюджета, а сам документ может быть принят уже 22 ноября.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что бюджет Николаевской области наполняется в основном за счет налогов от военных, потому что бизнес практически не работает.

Еще в апреле мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что с бизнесом в Николаеве плохо и идет в другие регионы.

Также он уверяет, что город максимально сократил расходы, в том числе на благоустройство, оставив только необходимые работы.