Миколаїв шукає інвестора для берегоукріплення Намиву: скільки коштів на це потрібно?

Мікрорайон Намив у Миколаєві. Фото з порталу wikimapia

Миколаївська міська рада опублікувала у цифровій системі для пошуку інвестицій проєкт укріплення берегової лінії у мікрорайоні Намив, який розробили у 2020 році. Орієнтовний бюджет проєкту 40,1 мільйон гривень.

Відповідна інформація опублікована на сайті державної системи DREAM, пишуть «МикВісті».

Суть проєкту полягає у створенні кам’янонакидних бун з габіонними матрацами (залізна сітчаста конструкція заповнена каменем) для укріплення берегової лінії. Також проєкт передбачає будівництво підпірної стінки заввишки до 2,5 метра також з габіонних конструкцій, яка повинна стабілізувати схил. Основне завдання таких конструкцій полягає в уповільненні руйнівного впливу води на берегову лінію, а також у накопиченні піщаних наносів, що, у свою чергу, має розширити пляж та зменшити ризик подальшої ерозії.

Проект берегоукріплювальної споруди на Намиві. Ілюстрація з системи Dream Проект берегоукріплювальної споруди на Намиві. Ілюстрація з системи Dream

Також проєкт передбачає облаштування пішохідної доріжки вздовж підпірної стінки та трьох спусків зі сходами та пандусами, щоб забезпечити доступ до пляжу для маломобільних груп населення.

Проект берегоукріплювальної споруди на Намиві. Ілюстрація з системи Dream

У генеральному плані проєкту зазначається, що такі споруди є довговічними — за розрахунками фахівців, вони повинні мати строк експлуатації не менше 20 років. У процесі експлуатації конструкції поступово зіллються з природним ландшафтом, вкриються рослинністю, що має додатково зміцнити берегову лінію.

Варто відзначити, що проєкт розробили ще у 2020 році, і через здорожчання будівельних матеріалів та робіт, бюджет потребує перерахунку. На будівельні роботи у проєкті закладено 37,3 мільйона гривень, ще 2,7 необхідно на інші операційні витрати, зокрема проєктно вишукувальні роботи, технічний та авторський нагляд тощо.

Нагадаємо, у лютому 2022 року у департаменті житлового-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що на зміцнення берегової лінії мікрорайону Намив потрібно 48 мільйонів гривень, однак коштів на це в міському бюджеті не було.

План проєкту також включає обовʼязкові регулярні роботи з підтримання і ремонту споруд після їх будівництва, щоб забезпечити безперебійну експлуатацію укріплювальних систем та дозволить зберегти берегову лінію у належному стані. Регулярний огляд і догляд за спорудами повинні здійснюватися спеціалізованими службами протягом всього терміну експлуатації.

Проект берегоукріплювальної споруди на Намиві. Ілюстрація з системи Dream Проект берегоукріплювальної споруди на Намиві. Ілюстрація з системи Dream Проект берегоукріплювальної споруди на Намиві. Ілюстрація з системи Dream

Згідно з експертним звітом, побудувати укріплення можна за 10 місяців, однак для його початку необхідно вирішити питання з додатковим фінансуванням, оскільки сьогодні фінансове покриття проєкту з розрахунку на 2020 рік становить усього 3% від зазначеної вартості будівництва.

В проєктному офісі DREAM пояснили, що екосистема — це інструмент, який дозволяє громадам залучати інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури, а інвесторам — прозоро відстежувати проходження своїх коштів і їх ефективне використання.

Укріплення берегової лінії Намиву

У листопаді 2020 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич обіцяв, що зміцнення берегової лінії розпочнуть 2021 року.

Журналісти показали результати руйнування берегової лінії мікрорайону Намив у червні 2018 року. Тоді вода забрала кілька метрів пляжу, а фундаменти багатоповерхових будинків починали просідати.

Того ж року жителі Намиву почали бити на сполох, що вода змиває берегову лінію. З цього приводу в мерії Миколаєва відбулося засідання, де обговорили можливу реалізацію проєкту берегоукріплення, благоустрою пляжної смуги та санітарного стану території.

Крім цього, у 2016 році Департамент житлово-комунального господарства оголошував торги з розробки проєкту берегоукріплення Намиву вартістю 416 тисяч гривень. Для цього планували збудувати набережну. Тоді у торгах перемогла компанія «ДБК-Проект», з якою було підписано договір і яка розробила проєкт берегоукріплення.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міськради витратить 1 мільйон 472 тисячі 340 гривень на розробку проєкту щодо зміцнення берегової лінії Намиву. Пізніше начальник УКБ Григорій Патока пояснив, що необхідність розробки другого проєкту пов'язана зі зміною певних норм у будівництві.

Однак станом на жовтень 2024 року у Миколаєві продовжує руйнуватися берегова лінія мікрорайону Намив. Через ерозію зменшується ширина пляжної зони. У серпні «МикВісті» звернулися до адміністрації району, щоб дізнатися на якому етапі зараз пошук фінансування та чи не погіршився за цей час стан берегової лінії. Він розповів, що поки кошти на берегоукріплення знайти не вдалося, але останні зустрічі міського голови Олександра Сєнкевича з донорами дають надію, що найближчим часом вдасться провести укріплюючи роботи.