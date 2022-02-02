В бюджете Николаева пока нет 48 миллионов гривен на укрепление береговой линии микрорайона «Намыв». В случае корректировки бюджета 2022 года, управление капитального строительства выступит с предложением по перераспределению средств на данный объект строительства.

Об этом говорится в ответе Департамента жилищно-коммунального хозяйства на информационный запрос издания НикВести.

Согласно предоставленным полномочиям, заказчиком по объекту: «Новое строительство берегоукрепляющего сооружения вдоль улицы Лазурной в Николаеве» выступает Управление капитального строительства Николаевского городского совета.

По заказу управления, в предыдущие годы была изготовлена проектная документация по указанному проекту и получен положительный экспертный отчет. Общая стоимость проекта, согласно экспертному отчету от 23 октября 2020 года, составляет 48 миллионов 67 тысяч 271 гривну. При формировании бюджетов на 2021 и 2022 года денег на реализацию проекта не нашлось.

Кроме этого, управление капитального строительства подавало данный объект строительства на рассмотрение в Государственный фонд регионального развития, но он не прошел отбор.

— В случае корректировки бюджета города Николаева в 2022 году, управление капитального строительства выступит с предложением по перераспределению средств на данный объект строительства, — говорится в ответе Департамента ЖКХ.

Стоит напомнить, в ноябре 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич обещал, что к укреплению береговой линии микрорайона «Намыв» приступят в 2021 году.

Ранее сообщалось, что журналисты показали результаты разрушения береговой линии микрорайона Намыв в Николаеве. Вода уже забрала несколько метров пляжа, а фундаменты многоэтажных домов начинают проседать.

В мае 2018 жители Намыва начали бить тревогу, что вода смывает береговую линию микрорайона. В июне в мэрии Николаева прошло заседание круглого стола, посвященного проблеме разрушения береговой линии Намыва, а также возможной реализации проекта берегоукрепления, благоустройства пляжной полосы и санитарного состояния территории.

Кроме этого, в 2016 году Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявлял торги по разработке проекта берегоукрепления Намыва путем строительства набережной для предотвращения размывания с ожидаемой стоимостью в 416 тысяч гривен. Тогда в торгах победила компания «ДБК-Проект», с которой был подписан договор и которая разработала проект берегоукрепления.

В октябре 2019 года стало известно, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета потратит 1 миллион 472 тысячи 340 гривен на разработку проекта по укреплению береговой линии микрорайона Намыв. Позже, начальник УКСа Григорий Патока объяснил, что необходимость второго проекта по укреплению береговой линии микрорайона «Намыв» связана с изменением определенных норм в строительстве.