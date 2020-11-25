Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что к укреплению береговой линии микрорайона «Намыв» приступят в следующем году.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

По словам городского головы, на сегодняшний день проект берегоукрепления микрорайона проходит экспертизу, а к его реализации приступят в 2021 году.

— Будет ли укрепляться берег на Намыве? Будет. Проект берегоукрепления проходит экспертизу и на следующий год будет уже делаться. Планируем делать хорошо, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах реализации проекта по укреплению береговой линии микрорайона «Намыв».

Ранее сообщалось, что журналисты показали результаты разрушения береговой линии микрорайона Намыв в Николаеве. Вода уже забрала несколько метров пляжа, а фундаменты многоэтажных домов начинают проседать.

В мае 2018 жители Намыва начали бить тревогу, что вода смывает береговую линию микрорайона. В июне в мэрии Николаева прошло заседание круглого стола, посвященного проблеме разрушения береговой линии Намыва, а также возможной реализации проекта берегоукрепления, благоустройства пляжной полосы и санитарного состояния территории.

Кроме этого, в 2016 году Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявлял торги по разработке проекта берегоукрепления Намыва путем строительства набережной для предотвращения размывания с ожидаемой стоимостью в 416 тысяч гривен. Тогда в торгах победила компания «ДБК-Проект», с которой был подписан договор и которая разработала проект берегоукрепления.

В октябре 2019 года стало известно, что Управление капитального строительства Николаевского горсовета потратит 1 миллион 472 тысячи 340 гривен на разработку проекта по укреплению береговой линии микрорайона Намыв. Позже, начальник УКСа Григорий Патока объяснил, что необходимость второго проекта по укреплению береговой линии микрорайона «Намыв» связана с изменением определенных норм в строительстве.