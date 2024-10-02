В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва
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- Юлія Бойченко
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8:39, 02 жовтня, 2024
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Тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів планують запустити у Корабельний район Миколаєва вже до кінця 2024 року.
Про у коментарі «МикВісті» сказав директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.
— Ми вже робили пробну обкатку тролейбусів в Корабельний район. Для того, щоб запустити повноцінний рух тролейбусів нам потрібно 10 одиниць транспорту, а на сьогодні ми маємо вже 7. І я думаю, що тролейбуси підуть туди найближчим часом. Ми плануємо, що це буде 100% у цьому році. Думаю, ви будете приємно здивовані вже найближчого часу, але точно в цьому році, – сказав Юрій Сметана.
Для цього у Корабельному районі побудують зарядну станцію. Хоча ці роботи за тендерною документацією мають виконати до 31 травня 2025 року, в електротрансі розраховують завершити їх раніше.
— Ми сподіваємося, що наша південна погода дасть нам змогу зробити це все в цьому році, але давайте не забувати, що в нас зараз продовжується війна і наш придуркуватий сусід – Росія – непередбачуваний. Саме тому ми взяли собі запас часу, але плануємо, що усі фактори нададуть можливість зробити це цього року, – додав Юрій Сметана.
Перші тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів в рамках реалізації проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку до Миколаєва прибули у квітні 2024 року. А про плани закупити цей новий транспорт мер повідомив у грудні 2023 року.
На самому підприємстві також переробили тролейбус з транспортного засобу, пошкодженого обстрілами. Замість звичайного відновлення, компанія обрала модернізацію, зробивши транспорт з автономним ходом. Оновлений тролейбус здатний на рух до 20 кілометрів і оснащений системою кондиціонування.
Загалом за час воєнних дій збитки підприємства «Миколаївелектротранс» склали 141 мільйон гривень, з яких 46 мільйонів — технічні.
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