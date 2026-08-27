Афіша Миколаєва на тиждень: куди сходити дорослим і дітям

Youth Culture Festival 2026 у Миколаєві до Дня молоді. Фото: МикВісті

Цього тижня у Миколаєві відбудеться чимало культурних і розважальних заходів для дорослих та дітей. Містяни зможуть сходити на театральні вистави, концерти, у кіно та відвідати інші цікаві події.

«МикВісті» зібрали добірку заходів, які можна відвідати цього тижня.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 28 серпня — 3 вересня

Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1 — пригоди, фентезі, фантастика, сімейний, екшн, детектив

Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2 — пригоди, фентезі, фантастика, сімейний, екшн, детектив

Тролі: кучеряві пригоди — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофільм — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Тед-Мандрівник і магічна лампа — пригоди, анімація, сімейний

Кузьма: Страшно веселий — біографічний, документальний

Сузір'я Великого Пса — фантастика, пригоди, трилер

Потяг Червона рута — романтика, комедія, сімейний

Астрал: За межами потойбіччя — жахи, трилер

Шрек — пригоди, анімація, комедія, фантастика

Койот проти АКМЕ — пригоди, сімейний

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Заколот — трилер, екшн

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.

Миколаївський академічний художній драматичний театр

28 серпня, пʼятниця, 18:00

30 серпня, неділя, 18:00

«Літо, свято українських традицій» — музичне шоу

Афіша: Академічний український театр

29 серпня, субота, 18:00

«Бо я і є – Україна!» — моновистава

Надія зібрала у маленьку валізу все минуле життя. Теперішнє поставила на паузу. Жити спогадами, машинально виконуючи буденну рутину – таке сьогодення української біженки за кордоном. Батьки в окупації. Друг на фронті. Постійне чекання на хороші новини. Але є одне, що допомагає триматися, – це спів! Вона співає в метро і переходах, збираючи гроші на допомогу своїй країні. Вона співає українські пісні, розповідаючи місцевим про величну культуру свого народу. Вона співає, щоб не втратити власну ідентичність. І отримує шанс! Чи скористається вона ним? Чи повернеться додому?

Афіша: Академічний український театр

3 вересня, четвер, 18:00

«Емігранти» — трагікомедія

Два емігранти, перебуваючи далеко від батьківщини, волею долі ділять убогу кімнатку десь під сходами. Інтелігент, політичний біженець, який мріє написати книгу про рабство і свободу, і пролетар, який приїхав на заробітки, зустрічають Новий рік разом. Зав’язується відверта розмова. Два абсолютно різні світогляди, дві протилежні життєві позиції, два таких несхожих характери, стикаючись, породжують гострий ідейний конфлікт.

Придбати квитки можна на сайті.

30 серпня, неділя, 18:00 — Літо: свято українських традицій

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського Академічного Художнього драматичного театру

Афіша з сайту hochu-bilet.com

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

30 серпня, неділя, 10:00 — казка «Пригоди козаків»

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського Академічного Художнього драматичного театру

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Каштановий сквер

У неділю, 30 серпня о 18:00 у Каштановому сквері в межах соціокультурного проєкту «Мистецький квартал на Соборній» відбудеться студентський фестиваль «Територія молоді».

«Приходьте, щоб відчути енергію молодості та провести недільний вечір у колі однодумців», — йдеться в повідомленні.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

FREEDOM pocket PARK

29 серпня, субота, з 16:00 до 19:30 — підготовчий етап фестивалю «Street Music Fest. Mykolaiv — Мистецтво, що єднає»

У програмі: музичний воркшоп (попередня реєстрація обов'язкова), творчі майстер-класи для дітей різного віку, артмайстерня для дорослих та ярмарок майстрів.

«Для дітей підготували майстер-класи з виготовлення квіткових прикрас, розпису гіпсових фігурок, створення мінібукетів із сухоцвітів, патріотичних підвісів із фетру та оберегів із природних матеріалів», — йдеться в анонсі.

Як зазначають організатори, дорослі матимуть змогу відвідати артмайстерню «Коріння сили», де зможуть відновити внутрішній баланс та створити домашній оберіг. Також працюватиме ярмарок майстрів, де можна придбати авторські прикраси, крафтовий декор, натуральну косметику та смаколики.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

Адреса: Намив, вулиця Лазурна, 40.

Соборна

30 серпня, неділя, 09:00 — Міжнародний фестиваль мистецтв «Народжені перемагати»

«Чекаємо на вас! Буде яскраво, цікаво та по-справжньому натхненно. Приходьте, щоб показати себе, підтримати інших і просто добре провести час», — пишуть організатори.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММР

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