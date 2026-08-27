Міськрада не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴5 млн

У Миколаєві сессія не підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки». Фото: архів МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради не підтримали проєкт рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки» ще на 5 мільйонів гривень та затвердження його статуту в новій редакції.

Про це стало відомо, 26 серпня, під час засідання сессії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов, питання вдруге виносили на розгляд сесії. Кошти пов’язані з цільовою державною дотацією, яку Миколаївська громада отримала у 2025 році для закупівлі техніки комунальним підприємствам.

Загалом для придбання техніки передбачили близько 36 мільйонів гривень. Частину коштів — понад 31 мільйон гривень — уже внесли до статутного капіталу підприємства. Ще 5 мільйонів гривень пропонували внести зараз, щоб привести розмір статутного капіталу у відповідність до фактично використаних коштів.

Під час обговорення депутатка Олена Кісельова звернула увагу на інше положення статуту. Вона запитала, на яку суму директор КП «Миколаївські парки» може укладати договори без погодження із засновником.

За її словами, йдеться про можливість укладати правочини на суму понад 10 мільйонів гривень. Кісельова заявила, що якщо міська рада зараз змінює статут, то має переглянути й цю норму.

— Мені здається, що директор комунального підприємства не має на власний розсуд права укладати правочини на суму до 10,5 мільйона, — зазначила депутатка.

Ігор Набатов пояснив, що відповідна норма прив’язана до показників підприємства за останній звітний період та була передбачена ще під час оновлення статутів комунальних підприємств.

Міський голова Олександр Сєнкевич своєю чергою зазначив, що закупівлі підприємства мають проходити через процедури публічних закупівель та систему Prozorro.

Окремо депутатка Тетяна Добровська запитала про КВЕД, який дозволяє підприємству займатися здачею в оренду та експлуатацією нерухомого майна. Вона поцікавилася, яке саме майно «Миколаївські парки» планує здавати в оренду та як визначатиметься орендна плата.

Ігор Набатов відповів, що передача комунального майна в оренду регулюється законодавством, а підприємство не може самостійно ухвалювати такі рішення. Олександр Сєнкевич додав, що договори оренди майна, яке перебуває в оперативному управлінні підприємства, погоджуються управлінням комунального майна.

Мер також зазначив, що запропоновані зміни фактично стосуються легалізації вже придбаної техніки та внесення відповідних коштів до статутного капіталу підприємства. За його словами, якщо депутати не підтримають рішення, підприємство продовжить працювати за чинною редакцією статуту.

Нагадуємо, історія збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» тягнеться ще з 2024 року. Уперше міськрада не підтримала збільшення капіталу у вересні 2024-го, а вже у листопаді того ж року депутати знову не змогли ухвалити рішення, хоча гроші на це вже були виділені ще з липня.

У лютому 2025-го депутати міськради вкотре провалили голосування за проєкт збільшення капіталу на 42,7 мільйона гривень.

Зрештою у червні 2025-го комісія ЖКГ підтримала збільшення капіталу до 100,1 мільйона гривень і винесла питання на сесію, після чого міськрада вже з другої спроби підтримала збільшення статутного капіталу підприємства.

У травні 2026-го стало відомо, що статутний капітал «Миколаївських парків» зріс у понад 110 разів за п'ять років і на сьогодні складає 100 мільйонів гривень.