Екологи за три роки склали 16 протоколів на КП «Парки» в Миколаєві
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- Аліна КвіткоРепортерка
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За три роки Держекоінспекція склала 16 адмінпротоколів щодо посадовців КП «Миколаївські парки». Водночас у 2023 році підприємство заявляло, що за весь час його роботи таких протоколів не було.
Про це йдеться у відповіді Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на запит директора ГО «Медичний контроль та захист прав» Дмитра Рябченка.
Як зазначили в інспекції, планові та позапланові перевірки КП «Миколаївські парки» у цей період не проводилися. Причиною назвали обмеження щодо проведення заходів державного нагляду під час воєнного стану.
Водночас, за даними ДЕІ, у 2023–2025 роках щодо посадових осіб підприємства склали 16 адміністративних протоколів:
- 2023 рік — 1 протокол;
- 2024 рік — 9 протоколів;
- 2025 рік — 6 протоколів.
У відповіді інспекції при цьому не уточнюється, за які саме порушення були складені протоколи.
Рябченко оприлюднив відповідь Держекоінспекції у контексті судового спору з КП «Миколаївські парки». За його словами, підприємство звинувачує його у дискредитації та підриві ділової репутації.
— Я вже публікував відповідь Нацполіції, де чорним по білому написано, що щодо цього підприємства відкрито шість кримінальних проваджень! А ось ще трохи інформації, — написав Дмитро Рябченко.
Окремо він звернув увагу на кількість адміністративних протоколів. Дмитро Рябченко стверджує, що протоколи були пов’язані з порушеннями у роботі із зеленими насадженнями Миколаєва.
— 16 адміністративних протоколів за порушення в роботі (якщо так можна назвати) із зеленими насадженнями міста. Шістнадцять, Карл! І це без урахування 2026 року. Назвіть мені хоча б одне комунальне підприємство в місті або в Україні загалом, яке має таку кількість протоколів?! Підприємство, яке за статутом покликане займатися озелененням та благоустроєм, — зазначив Дмитро Рябченко.
За словами Дмитра Рябченка, частину цих протоколів було складено після звернень та перевірок, ініційованих ним, коли він працював громадським інспектором з охорони довкілля.
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Також він нагадав про допис КП «Миколаївські парки» у Facebook за 2023 рік. Тоді підприємство, відповідаючи на його критику, заявляло, що за весь період роботи КП жодного протоколу Державної екологічної інспекції щодо нього не складали.
— Щодо вашого безглуздого посту, а також статті на порталі Новини N, можемо сказати, що ви, як і вони не достовірно володієте інформацією. Навіщо брехати?! Ніяких протоколів не було і не має. Нікому зі співробітників комунального підприємства «Миколаївські парки» не було виписано ні єдиного протоколу з Державної екологічної інспекції за весь період роботи. А це означає, що всі дії працівників КП «Миколаївські парки» правомірні й виконуються згідно з чинним законодавством. Ви, як завжди зводите наклеп на співробітників та підприємство КП «Миколаївські парки», — відповідали в пресслужбі КП «Парки».
Як відомо, щодо посадових осіб КП «Миколаївські парки» з 2022 року розслідують п’ять кримінальних проваджень. Серед статей — зловживання службовим становищем, привласнення або розтрата майна та службова недбалість.
У 2025-2026 роках КП «Миколаївські парки» неодноразово ставало приводом для критики через якість роботи. Ще влітку 2025-го з'ясувалося, що весною в місті не висадили жодного дерева, а на проспекті Центральному засохла бірючина — кущі, якими КП хотіло замінити чавунний паркан і закупило за 1,5 мільйона гривень у межах угоди на 3,5 мільйона.
У грудні 2025-го підрядник, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі, пошкодив коріння семи дерев. На початку 2026 року в підприємстві заявляли, що з 1 січня повністю відмовились від підрядників і всі роботи виконують самотужки, а також анонсували ідею вирощувати квіти у власних теплицях. Втім уже наприкінці березня в КП визнали брак фінансування на висадку деревхотіли знести як аварійні, хоча екоінспекція наполягала на фаховій експертизі.
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