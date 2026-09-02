«Не витримала і впала», — у «Парках» пояснили, що сталося з огорожею у Миколаєві

у Миколаєві впала ржава огорожа. Фото: Миколаївські парки

На проспекті Центральному у Миколаєві впала частина огорожі, яка, за словами комунальників, роками руйнувалася через корозію і зрештою не «витримала».

У «Миколаївських парках» пообіцяли її відновити, але конкретних термінів не назвали.

Йдеться про ділянку проспекту Центрального між вулицями Соборною та Героїв Рятувальників.

«Хочемо звернути увагу мешканців міста на ділянку проспекту Центрального між вулицями Соборною та Героїв Рятувальників. На цій ділянці огорожа впала внаслідок тривалої корозії металевих конструкцій. Через багаторічний вплив погодних умов метал втратив міцність, унаслідок чого частина огорожі не витримала та впала», — йдеться в повідомленні.

Комунальники пообіцяли, що відновлять огорожу та приведуть ділянку до належного стану. Коли саме це зроблять, у підприємстві не уточнили.

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради не підтримали проєкт рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки» ще на 5 мільйонів гривень та затвердження його статуту в новій редакції.