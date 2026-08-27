Міськрада не погодила новий статут Миколаївелектротрансу

Миколаївська міськрада не затвердила новий статут електротрансу. Фото: МикВісті

Міська рада не затвердила новий статут КП «Миколаївелектротранс». У ньому йшла мова про створення наглядової ради. Проте депутати віддали лише 26 голосів «за», яких не вистачило для ухвалення рішення.

Про це йшлося на засіданні сесії сьогодні, 27 серпня, повідомляють «МикВісті».

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса повідомив депутатам, що до статуту додали наглядову раду.

— До статуту у новій редакції включили наглядові ради до керуючих органів підприємства. Це виконання рішення міської ради від 28 листопада 2024 року. Це частина загально реформи комунальних підприємств у Миколаєва, яка направлена на підвищення ефективності та прозорості їхньої ради, а також відповідає найкращим міжнародним стандартам, — сказав Олег Кукса.

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса. Скриншот з трансляції сесії

Він зазначив, що наглядова рада відповідає за стратегічний розвиток підприємства, загальний контроль та нагляд за його діяльністю, забезпечує його прозорість та підзвітність, а також ефективне використання коштів.

— Наглядова рада затверджує стратегію підприємства, фінансовий план, погоджує закупівлі, — сказав заступник начальника управління транспортного комплексу, — додав Олег Кукса.

Мер Олександр Сєннкевич сказав, що попереду ще створення і затвердження наглядової ради. Попередньо, це робитимуть на наступній сесії.

Під час голосування проєкт рішення набрав всього 26 голосів «за». Один депутат проголосував проти, утрималися ще дев'ять.

Нагадаємо, комісія з питань ЖКГ погодила проєкт рішення про новий статут електротрасу, але у деяких депутатів були питання щодо необхідності створення наглядової ради. При цьому вони згадали наглядову раду водоканалу.