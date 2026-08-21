У Миколаєві відновили рух трамваїв №1 та №11 після ремонту колії. Ілюстративне фото: Суспільне

У Миколаєві відновили колію після аварійних робіт на каналізаційному колекторі. Від сьогодні, 21 серпня, трамвай №1 повертається на звичний маршрут Яхт-клуб – Широка Балка, а з 22 серпня за своїм маршрутом знову курсуватиме трамвай №11.

Про це повідомили у КП «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що частину колії довелося демонтувати через роботи на каналізаційному колекторі. Після завершення робіт працівники «Миколаївелектротранс» відновили пошкоджену ділянку.

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«За останні дні вони відновили колію, встановили та закріпили рейки й шпали та виконали необхідний поточний ремонт», — йдеться в повідмоленні.

Тепер трамвай №1 знову курсуватиме за маршрутом Яхт-клуб – Широка Балка.

Із 22 серпня також відновлять рух трамвая №11 за маршрутом Центральний ринок – 6-Слобідська. Він курсуватиме через вулицю Ковальську в обох напрямках.

Через ремонти МКП «Миколаївводоканал» внесли зміни до руху трамвайного маршруту. Фото: МикВісті Через ремонти МКП «Миколаївводоканал» внесли зміни до руху трамвайного маршруту. Фото: МикВісті Через ремонти МКП «Миколаївводоканал» внесли зміни до руху трамвайного маршруту. Фото: МикВісті

Раніше повідомлялося, що КП «Миколаївелектротранс» повідомив про зміну маршруту трамваю №1 з 22 червня: він рухався замість вулиці Ковальської через вулицю Ігоря Бедзая та ринок «Колос». Згодом призначили тимчасові маршрути.

На водоканалі прокоментували «МикВісті», що аварія сталася на каналізаційному колекторі на перетині вулиць Малої Морської та Ковальської, поблизу ТЦ «Портал». Там розібрали частину рейок.

На підприємстві повідомляли, що роботи мали тривати з 6 липня і орієнтовно до 12 липня.

Пізніше МКП «Миколаївводоканал» знов внесли зміни до руху трамвайного маршруту, який курсує по вулиці Ковальській, через ремонти.