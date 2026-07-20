За два місяці у Миколаєві зафіксували 363 випадки безквиткового проїзду в електротранспорті

У Миколаєві за два місяці виявили 363 випадки безквиткового проїзду в електротранспорті. Ілюстративне фото: МикВісті

За останні два місяці контролери КП «Миколаївелектротранс» виявили 363 випадки безквиткового проїзду в міському електричному транспорті.

Про це повідомили на підприємстві.

У КП «Миколаївелектротранс нагадали, що відповідно до правил користування трамваями та тролейбусами Миколаєва пасажир повинен оплатити проїзд одразу після посадки. Це можна зробити, придбавши квиток у водія, через QR-код або на стаціонарних точках продажу квитків.

Якщо пасажир користується паперовим квитком, його необхідно відразу закомпостувати. Лише після цього квиток вважається дійсним.

«Відповідно до пункту 4.2 Правил, у разі виявлення відсутності проїзного документа пасажиру надається можливість придбати квиток контролера на місці та продовжити поїздку. Оплата такого квитка може здійснюватися як готівковим, так і безготівковим способом», — зазначили на підприємстві.

Якщо пасажир відмовляється купувати квиток контролера, той має право звернутися до Національної поліції згідно з пунктом 4.3 Правил.

«Саме тоді застосовується процедура складання відповідних адміністративних матеріалів відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться в повідомленні.

Окремо в КП пояснили, що назва страхової компанії, зазначена на квитку контролера, пов'язана зі страхуванням пасажирів і є обов'язковою вимогою до форми проїзного документа. Водночас кошти, сплачені за такий квиток, надходять безпосередньо КП «Миколаївелектротранс», а не страховій компанії.

Також у підприємстві нагадали, що окремі категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Для цього під час поїздки необхідно мати при собі оригінали документів, які підтверджують право на пільгу.

Нагадаємо, ще у квітні 2026 року стало відомо, що в електротранспорті Миколаєва з 4 травня запроваджують новий формат боротьби із «зайцями»: для тих, хто не сплатив за проїзд, запровадили квиток контролера вартістю 300 гривень, а у разі відмови платити пасажирам обіцяли викликати поліцію.

Уже за перші тижні дії нового правила, з 18 травня по 10 червня 2026-го, контролери у трамваях і тролейбусах виявили 68 випадків безквиткового проїзду.