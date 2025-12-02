У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»

У Баштанці планують створити притулок для безпритульних тварин. Під його розміщення вже визначили земельну ділянку.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради, повідомляють «МикВісті».

Депутати зазначили, що проблема безпритульних тварин у громаді щороку загострюється, тому немає часу чекати і треба щось вирішувати.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Депутат Віктор Майданов також повідомив, що вже відбулася зустріч із представниками громадської організації «Чотири лапи» та інвестором, який готовий профінансувати будівництво притулку. Від міської ради потрібно забезпечити земельну ділянку та підвід комунікацій.

Депутати підтримали створення притулку та погодилися виділити близько 2 гектарів землі. На цій території зможуть облаштувати вольєри для 120–150 тварин.

Також на сесії запропонували завчасно вирішити питання енергопостачання та водопостачання майбутнього притулку, а також встановлення огорожі. Необхідні витрати мають закласти до бюджету громади.

Крім того, депутати направлять запит до відповідальних служб щодо контролю чисельності безпритульних тварин у Баштанській громаді та використання коштів на стерилізацію.

Депутат Сергій Шевченко додав, що проблема вже впливає на безпеку містян: лише за 11 місяців до Баштанської лікарні звернулися постраждалі від укусів собак та інших тварин. Також він розповів, що днями безпритульна собака покусала ученицю гімназії, яка йшла додому.

Ситуація з вакциною проти сказу на Миколаївщині

Раніше повідомлялось, що у лікарнях Миколаївської області станом на 11 листопада було в наявності 760 доз вакцини від сказу для пацієнтів, які звертаються за допомогою після укусів тварин.

Разом з тим, нещодавно завідувачка відділу імунопрофілактики обласного Центру контролю та профілактики хвороб Інна Яценко заявляла, що область не має достатньої кількості вакцини, щоб повністю забезпечити проведення профілактичних щеплень усім, хто звертається. За її словами, чергового постачання вакцини область не отримувала, тож повністю покрити потребу неможливо.

Також на брифінгу 20 листопада голова управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай повідомила, що Миколаївщина перебуває в зоні епідемічного ризику через стрімке поширення сказу, а в аптеках міста наразі відсутня вакцина.

25 листопада стало відомо, що в Україну доставили 26 тисяч доз антирабічної вакцини, які передала Всесвітня організація охорони здоров’я, як гуманітарну допомогу.