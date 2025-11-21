У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Вакуинація на Миколаївщині. Фото: архів «МикВісті», ілюстративне фото

У лікарнях Миколаївської області станом на 11 листопада було в наявності 760 доз вакцини від сказу для пацієнтів, які звертаються за допомогою після укусів тварин.

Такі дані на запит «МикВісті» надали в Управлінні охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації.

Там запевняють, що у 2024-2025 роках випадків щодо нестачі або перерви у постачанні вакцини для профілактики захворювання на сказ не відмічалося.

За даними Миколаївської ОВА вакцина є зокрема в:

КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» МОР — 52 доз;

КНП «Арбузинська центральна лікарня» Арбузинської селищної ради — 13 доз;

КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради — 34 дози;

КНП «Березанська центральна районна лікарня» Березанської районної ради — 16 доз;

КНП «Березнегуватська центральна районна лікарня» Березнегуватської селищної ради — 5 доз;

КНП «Братська лікарня» Братської селищної ради — 15 доз;

КП «КНП Вознесенська багатопрофільна лікарня» Вознесенської міської ради — 21 доза;

КНП «Врадіївська центральна районна лікарня» Врадіївської селищної ради Первомайського району — 17 доз;

КНП «Доманівська багатопрофільна лікарня» Доманівської селищної ради — 5 доз;

КНП «Єланецька центральна лікарня» Єланецької селищної ради — 30 доз;

КНП «Казанківська багатопрофільна лікарня» Казанківської селищної ради — 44 дози;

КНП «Кривоозерська багатопрофільна лікарня» Кривоозерської селищної ради Кривоозерського району — 77 доз;

КНП «Багатопрофільна лікарня Веснянської, Нечаянської, Радсадівської сільських рад Миколаївського району Миколаївської області» — 28 доз;

КНП «Новобузька багатопрофільна лікарня» Новобузької міської ради Миколаївської області — 55 доз;

КНП «Новоодеська багатопрофільна лікарня» Новоодеської міської ради — 3 дози;

КНП «Очаківська багатопрофільна лікарня» Очаківської міської ради — 27 доз;

КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради — 51 доза;

КНП «Снігурівська міська лікарня» Снігурівської міської ради — 28 доз;

КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради — 20 доз;

КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» — 46 доз;

КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №1» — 21 доза;

КНП Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» — 24 дози;

КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №3» — 50 доз;

КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня №4» — 11 доз;

КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 5» — 67 доз.

Скриншот відповіді на запит "МикВісті" Скриншот відповіді на запит "МикВісті"

Разом з тим, нещодавно завідувачка відділу імунопрофілактики обласного Центру контролю та профілактики хвороб Інна Яценко заявляла, що область не має достатньої кількості вакцини, щоб повністю забезпечити проведення профілактичних щеплень усім, хто звертається. За її словами, чергового постачання вакцини область не отримувала, тож повністю покрити потребу неможливо.

Також на брифінгу 20 листопада голова управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай повідомила, що Миколаївщина перебуває в зоні епідемічного ризику через стрімке поширення сказу, а в аптеках міста наразі відсутня вакцина.

«На жаль, ми можемо констатувати, що на сьогоднішній день вакцин недостатньо. Але ми спілкувалися з Миколаївським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Відповідно до заявок, які вони робили до держави, у грудні ми маємо отримати достатню кількість вакцини від сказу. Я думаю, що ми будемо забезпечені у повному обсязі. Наразі вакцини від сказу в аптечних закладах Миколаєва немає», — розповіла Ірина Шамрай.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Нагадаємо, що Мешканці Миколаєва повідомляли про складнощі з пошуком вакцини у міських медзакладах після укусів тварин.

— В Миколаєві немає вакцини проти сказу… Ніде! І це жах… Це потужно, дуже! — написала в Threads лікар-терапевт Любов Вербицька.

Ще одна мешканка міста розповіла, що після укусу вуличного пса її направили в БСМП для вакцинації, але там препарату не виявилося. Їй повідомили, що потрібно чекати до понеділка і звернутися в іншу поліклініку.

Також повідомлялося, що у Миколаївській області фіксують нові випадки сказу серед тварин. Лікарі закликають жителів бути пильними, уникати контактів із безпритульними тваринами та негайно звертатися по медичну допомогу у разі укусу.