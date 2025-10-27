  • понеділок

У Корабельному районі Миколаєва знайшли сказ у безпритульного кота: в місті ввели карантин

Сказ тварин. Фото: PixabayСказ тварин. Фото: Pixabay

У Миколаєві, в районі мікрорайону Кульбакіно, зафіксували випадок сказу у безпритульного кота. Через це рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді від 23 жовтня в місті запровадили карантинні обмеження та затвердили план ліквідації осередку хвороби.

Про це повідомили в управлінні охорони здоров’я Миколаєва.

Вогнищем сказу стала околиця міста, мікрорайон Кульбакіно, а зоною потенційної загрози— увесь Корабельний район.

Медики наголошують, що сказ — смертельне вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему людини та тварин. Проте його наслідків можна уникнути у разі вчасного отримання медичної допомоги. Тому, миколаївців закликають уникати контактів із дикими та безпритульними тваринами, наразі не підгодовувати їх і негайно звертатися за консультацією до лікаря у разі укусу чи подряпин.

У Миколаєві у таких випадках допомогу надають за адресами:

  • травмпункт Міської лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Корабелів, 14В),

травматологічні кабінети поліклінічних відділень міських лікарень:

  • Міської лікарні №1 (вул. 2-га Екіпажна, 4),
  • Міської лікарні №3 (вул. Космонавтів, 126),
  • Міської лікарні №4 (вул. Адмірала Макарова, 1),
  • Міської лікарні №5 (просп. Богоявленський, 336),
  • Міської дитячої лікарні №2 (вул. Декабристів, 23А, вул. Садова, 30, вул. Курортна, 3/1).

