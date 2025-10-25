Працівники ДСНС врятували цуценя, яке провалилося в глибокий колодязь в Одеській області
Сьогодні, 24жовтня, у місті Рені рятувальники врятували цуценя, яке впало в глибокий колодязь.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Одеської області.
«Малюк був наляканий, а всі спроби господарів допомогти виявилися марними. Тож вони звернулися за допомогою до Служби порятунку», — йдеться в дописі.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою драбини обережно дістали цуценя з пастки. Після порятунку тварину одразу передали назад господарці.
