Працівники ДСНС врятували цуценя, яке провалилося в глибокий колодязь в Одеській області

Працівники ДСНС врятували цуценя, яке провалилося в глибокий колодязь в Одеській області. Фото: ГУ ДСНС в Одеській областіПрацівники ДСНС врятували цуценя, яке провалилося в глибокий колодязь в Одеській області. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Сьогодні, 24жовтня, у місті Рені рятувальники врятували цуценя, яке впало в глибокий колодязь.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Одеської області.

«Малюк був наляканий, а всі спроби господарів допомогти виявилися марними. Тож вони звернулися за допомогою до Служби порятунку», — йдеться в дописі.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та за допомогою драбини обережно дістали цуценя з пастки. Після порятунку тварину одразу передали назад господарці.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині врятували рідкісну сову, занесену до Червоної книги

