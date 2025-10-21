На Одещині врятували рідкісну сову, занесену до Червоної книги
В Ізмаїлі екологи врятували поранену сову-сипуху — рідкісний вид хижого птаха, занесений до Червоної книги України.
Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.
Пораненого птаха доставили на станцію юних натуралістів, де він наразі і проходить реабілітацію. За словами Івана Русєва, сипуха є надзвичайно важливим елементом екосистеми:
— Сім’я сипух за рік відловлює тисячі гризунів. Вони виконують важливу санітарну роль, відловлюючи, в першу чергу, хворих і ослаблених гризунів, які є носіями збудників небезпечних для людей хвороб, — зазначив він..
Сипуха, відома також як «амбарна сова», має характерний серцеподібний лицевий диск і розмах крил до 90 сантиметрів. В Україні цей вид зустрічається вкрай рідко, а його чисельність нині перебуває на межі зникнення.
Після завершення реабілітації врятовану сову планують випустити на території Національного природного парку «Тузлівські лимани».
