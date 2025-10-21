  • вівторок

На Одещині врятували рідкісну сову, занесену до Червоної книги

На Одещині врятували рідкісну сову, занесену до Червоної книги. Фото з відкритих джерелНа Одещині врятували рідкісну сову, занесену до Червоної книги. Фото з відкритих джерел

В Ізмаїлі екологи врятували поранену сову-сипуху — рідкісний вид хижого птаха, занесений до Червоної книги України.

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Пораненого птаха доставили на станцію юних натуралістів, де він наразі і проходить реабілітацію. За словами Івана Русєва, сипуха є надзвичайно важливим елементом екосистеми:

— Сім’я сипух за рік відловлює тисячі гризунів. Вони виконують важливу санітарну роль, відловлюючи, в першу чергу, хворих і ослаблених гризунів, які є носіями збудників небезпечних для людей хвороб, — зазначив він..

Сипуха, відома також як «амбарна сова», має характерний серцеподібний лицевий диск і розмах крил до 90 сантиметрів. В Україні цей вид зустрічається вкрай рідко, а його чисельність нині перебуває на межі зникнення.

Після завершення реабілітації врятовану сову планують випустити на території Національного природного парку «Тузлівські лимани».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаївському зоопарку з’явилися нові мешканці — пара молодих капібар.

