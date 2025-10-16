У Миколаївському зоопарку з’явилися капібари
- Марія Хаміцевич
12:33, 16 жовтня, 2025
У Миколаївському зоопарку з’явилися нові мешканці — пара молодих капібар.
Про це 16 жовтня повідомив директор закладу Володимир Топчий.
«Ми так довго на це чекали. Пара молодих капібар вже у зоопарку. Зараз карантин. Побачимо тварин навесні», — зазначив він.
Наразі тварини перебувають у карантинному вольєрі, де адаптуються до нових умов. Навесні їх планують переселити до відкритого простору, де відвідувачі зможуть побачити їх уперше.
Довідково: капібари — це найбільші гризуни у світі, родом із Південної Америки. Вони ведуть напівводний спосіб життя, чудово плавають і вважаються миролюбними тваринами, які легко звикають до людей.
Нагадаємо, що влітку цього року колекція Миколаївського зоопарку також поповнилася трьома бенгальськими кішками — двома самками та самцем.
