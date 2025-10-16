  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївському зоопарку з’явилися капібари

Капібари вперше оселилися у Миколаївському зоопарку. Фото Миколаївського зоопаркуКапібари вперше оселилися у Миколаївському зоопарку. Фото Миколаївського зоопарку

У Миколаївському зоопарку з’явилися нові мешканці — пара молодих капібар.

Про це 16 жовтня повідомив директор закладу Володимир Топчий.

«Ми так довго на це чекали. Пара молодих капібар вже у зоопарку. Зараз карантин. Побачимо тварин навесні», — зазначив він.

Наразі тварини перебувають у карантинному вольєрі, де адаптуються до нових умов. Навесні їх планують переселити до відкритого простору, де відвідувачі зможуть побачити їх уперше.

Довідково: капібари — це найбільші гризуни у світі, родом із Південної Америки. Вони ведуть напівводний спосіб життя, чудово плавають і вважаються миролюбними тваринами, які легко звикають до людей.

Капібари вперше оселилися у Миколаївському зоопарку. Фото Миколаївського зоопаркуКапібари вперше оселилися у Миколаївському зоопарку. Фото Миколаївського зоопарку
Капібари вперше оселилися у Миколаївському зоопарку. Фото Миколаївського зоопаркуКапібари вперше оселилися у Миколаївському зоопарку. Фото Миколаївського зоопарку

Нагадаємо, що влітку цього року колекція Миколаївського зоопарку також поповнилася трьома бенгальськими кішками — двома самками та самцем.

Останні новини про: Миколаївський зоопарк

«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.
В Миколаєві з другої спроби обрали підрядника, який за ₴1,6 млн виправить дефекти будівництва «Острова звірів» у зоопарку
У Миколаївському зоопарку нові мешканці — бенгальські кішки
Реклама

Читайте також:

новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївський зоопарк

У Миколаївському зоопарку нові мешканці — бенгальські кішки
В Миколаєві з другої спроби обрали підрядника, який за ₴1,6 млн виправить дефекти будівництва «Острова звірів» у зоопарку
«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

«Росія — це мій ворог», — Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін»

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Компанія з Ганновера допоможе Миколаєву в управлінні комунальним житлом: угоду підписано