У Миколаївському зоопарку з’явилися капібари

Капібари вперше оселилися у Миколаївському зоопарку. Фото Миколаївського зоопарку

У Миколаївському зоопарку з’явилися нові мешканці — пара молодих капібар.

Про це 16 жовтня повідомив директор закладу Володимир Топчий.

«Ми так довго на це чекали. Пара молодих капібар вже у зоопарку. Зараз карантин. Побачимо тварин навесні», — зазначив він.

Наразі тварини перебувають у карантинному вольєрі, де адаптуються до нових умов. Навесні їх планують переселити до відкритого простору, де відвідувачі зможуть побачити їх уперше.

Довідково: капібари — це найбільші гризуни у світі, родом із Південної Америки. Вони ведуть напівводний спосіб життя, чудово плавають і вважаються миролюбними тваринами, які легко звикають до людей.

Нагадаємо, що влітку цього року колекція Миколаївського зоопарку також поповнилася трьома бенгальськими кішками — двома самками та самцем.