У Миколаївському зоопарку нові мешканці — бенгальські кішки
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
22:28, 13 серпня, 2025
-
У вівторок, 12 серпня, колекція Миколаївського зоопарку поповнилася трьома бенгальськими кішками — двома самками та самцем.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради та зоопарку.
Як розповів директор зоопарку Володимир Топчий, бенгальська кішка належить до підродини малих кішок.
— Вид бенгальська кішка або карликова кішка, або далекосхідний кіт — вид котячих з підродини малих кішок. Бенгальські кішки мешкають у Південній та Східній Азії, — зазначив Володимир Топчий.
За розміром ці тварини близькі до домашніх котів, але у природі зустрічаються в різноманітних колірних варіантах.
Нових мешканців привезли із зоопарку «Лімпопо» в обмін на двох сервала, що народилися у Миколаєві.
Раніше повідомлялось, у Миколаївському зоопарку планують усунути будівельні недоліки, які виникли під час зведення літніх вольєрів комплексу «Острів звірів». На ці роботи виділили 1,6 мільйона гривень.
Останні новини про: Миколаївський зоопарк
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.