У Миколаївському зоопарку нові мешканці — бенгальські кішки

У Миколаївському зоопарку з’явилися бенгальські кішки. Фото: Миколаївській зоопаркУ Миколаївському зоопарку з’явилися бенгальські кішки. Фото: Миколаївській зоопарк

У вівторок, 12 серпня, колекція Миколаївського зоопарку поповнилася трьома бенгальськими кішками — двома самками та самцем.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради та зоопарку

Як розповів директор зоопарку Володимир Топчий, бенгальська кішка належить до підродини малих кішок.

— Вид бенгальська кішка або карликова кішка, або далекосхідний кіт — вид котячих з підродини малих кішок. Бенгальські кішки мешкають у Південній та Східній Азії, — зазначив Володимир Топчий.

За розміром ці тварини близькі до домашніх котів, але у природі зустрічаються в різноманітних колірних варіантах.

Нових мешканців привезли із зоопарку «Лімпопо» в обмін на двох сервала, що народилися у Миколаєві.

Раніше повідомлялось, у Миколаївському зоопарку планують усунути будівельні недоліки, які виникли під час зведення літніх вольєрів комплексу «Острів звірів». На ці роботи виділили 1,6 мільйона гривень.

