На Миколаївщині знову фіксують випадки сказу: медики нагадують правила безпеки

На Миколаївщині зростає загроза сказу: медики попереджають про небезпеку. Ілюстративне фото: Pixabay

У Миколаївській області фіксують нові випадки сказу серед тварин. Лікарі закликають жителів бути пильними, уникати контактів із безпритульними тваринами та негайно звертатися по медичну допомогу у разі укусу.

Зокрема, у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що ліків від сказу не існує, а єдиний надійний захист — своєчасна вакцинація.

Зазначається, що сказ — це смертельно небезпечна вірусна інфекція, яка передається людині від тварин, найчастіше через укуси. Найбільшу загрозу становлять інфіковані собаки, лисиці, єноти та інші дикі або домашні тварини. Зараження можливе навіть через слину хворої тварини, якщо вона потрапляє на відкриту рану чи слизову оболонку.

Медики нагадують: не контактуйте з безпритульними чи дикими тваринами, вакцинуйте своїх домашніх улюбленців і у разі укусу чи подряпини негайно звертайтеся до лікаря.

«Будьте уважні до себе та своїх близьких. Вчасна вакцинація, обережність і поінформованість — найкращий захист від цієї смертельно небезпечної хвороби», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на території Баштанського району зафіксували новий випадок сказу. Вірус виявили у корови, що належала мешканцю села Соколівка Березнегуватської територіальної громади.