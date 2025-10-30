  • четвер

Клуб

На Миколаївщині виявили новий випадок сказу у великої рогатої худоби

Велика рогата худоба. Фото: GettyВелика рогата худоба. Фото: Getty

На території Баштанського району зафіксували новий випадок сказу. Вірус виявили у корови, що належала мешканцю села Соколівка Березнегуватської територіальної громади.

Про це повідомила Баштанська районна державна адміністрація.

Загалом станом на 29 жовтня 2025 року в районі зареєстровано 15 випадків сказу, з яких три — серед великої рогатої худоби.

Після підтвердження чергового випадку 28 жовтня відбулося позачергове засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баштанській районній військовій адміністрації. За його підсумками в селі Соколівка оголосили карантин через сказ.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві, в районі мікрорайону Кульбакине, зафіксували випадок сказу у безпритульного кота. Через це рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді від 23 жовтня в місті запровадили карантинні обмеження та затвердили план ліквідації осередку хвороби.

