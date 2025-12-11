  • четвер

У Миколаєві для дітей організували безкоштовні катання на конях та екскурсію стайнею

Благодійний день для дітей у миколаївській стайні. Фото надала Олександра ЯневаБлагодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра Янєва

У Миколаєві на базі приватної стайні імені Володимира Сороки відбувся благодійний захід для дітей. Протягом дня локацію відвідали близько 100 людей.

Про це повідомила тренерка з верхової їзди Олександра Янєва.

За її словами, для дітей провели екскурсію стайнею, під час якої вони дізналися більше про коней, умови їхнього утримання та роботу кінної школи. Діти також взяли участь в естафетах, переглянути виступ театру «Покоління» та поспілкуватися зі Святим Миколаєм, який вручав подарунки до свята. Захід організували спільно з благодійним фондом «Індіго».

«Ми прагнемо створювати для дітей не лише приємні враження, а й можливість ближче познайомитися з тваринами та відчути себе частиною кінного середовища. Завдяки партнерам вдалося провести змістовний і теплий захід», — зазначила Олександра Янєва.

Після основної програми діти безкоштовно покаталися верхи на конях та зробити фото з тваринами.

Благодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра ЯнєваБлагодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра Янєва
Благодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра ЯнєваБлагодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра Янєва
Благодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра ЯнєваБлагодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра Янєва
Благодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра ЯнєваБлагодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра Янєва
Благодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра ЯнєваБлагодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра Янєва
Благодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра ЯнєваБлагодійний день для дітей у миколаївській стайні імені Володимира Сороки. Фото надала Олександра Янєва

Читайте також статтю «МикВісті» «Коні дають відчуття спокою». Історія миколаївської кінної школи, що стала місцем терапії під час війни».

