У Миколаєві закінчується вакцина від сказу: щеплення роблять лише в екстрених випадках

У Миколаєві дефіцит вакцини проти сказу. Наразі її достатньо лише для надання невідкладної допомоги.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомила завідувачка відділу імунопрофілактики обласного Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Інна Яценко.

Мешканці міста в Threads повідомляють про складнощі з пошуком вакцини у міських медзакладах після укусів тварин.

— В Миколаєві немає вакцини проти сказу… Ніде! І це жах… Це потужно, дуже! — написала лікар-терапевт Любов Вербицька.

Ще одна мешканка міста розповіла, що після укусу вуличного пса її направили в БСМП для вакцинації, але там препарату не виявилося. Їй повідомили, що потрібно чекати до понеділка і звернутися в іншу поліклініку.

— Мене нещодавно цапнув вуличний пес. Звернулися на Дубки, там направили в БСМП, повели прививати й виявилось, що вакцини закінчились. Сказали чекати понеділка йти в поліклініку на Космосі. Поставили на облік і 10 днів я дивилася за собакою. Добре, що вона жива, пощастило, — додала мешканка міста.

Завідувачка відділу імунопрофілактики обласного Центру контролю та профілактики хвороб Інна Яценко пояснила, що наразі область не має достатньої кількості вакцини, щоб повністю забезпечити проведення профілактичних щеплень усім, хто звертається.

Водночас вона наголосила, що остаточне рішення про необхідність щеплення приймає лікар-травматолог, який оцінює характер рани, її локалізацію, а також тип тварини, що завдала укусу.

— Вакцини сьогодні, на превеликий жаль, ми не маємо в достатній кількості, щоб забезпечити проведення щеплень. Для надання невідкладної допомоги вона є, але може бути така ситуація, що вона закінчиться, — пояснила Інна Яценко.

Вона уточнила, що область отримує препарат централізовано — з національного рівня, після чого вакцину розподіляють між закладами, які надають невідкладну допомогу. Однак чергового постачання наразі не було, тож повністю покрити потребу неможливо.

— Це проблематика державного рівня. Україна не виробляє вакцину від сказу, тому постачання відбуваються за рахунок Всесвітньої організації охорони здоров’я або меценатів. На сьогодні ми не отримували цю вакцину, щоб заклади забезпечити 100% для будь-якого пацієнта, який звертається. Ми знаємо, що в грудні очікується нова партія, — зазначила Інна Яценко.

Згідно з листом Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, наразі в області відсутній антирабічний імуноглобулін. Його вводять людям після укусу тварини, хворої на сказ або з підозрою, щоб швидко забезпечити пасивний імунітет, особливо при укусах обличчя, шиї чи голови. Також антирабічної вакцини зараз вкрай недостатньо.

Попри дефіцит вакцини, випадків захворювання людей на сказ у Миколаївській області не реєстрували. За словами представниці Центру, це пов’язано з тим, що люди вчасно звертаються по медичну допомогу.

Нагадаємо, що у Миколаївській області фіксують нові випадки сказу серед тварин. Лікарі закликають жителів бути пильними, уникати контактів із безпритульними тваринами та негайно звертатися по медичну допомогу у разі укусу.