Наслідки обстрілу Баштанської лікарні. Фото: Суспільне Миколаїв

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської ОВА в кінці серпня уклав два договори на реконструкцію будівель Баштанської багатопрофільної лікарні.

Загальна сума укладених договорів – 314,2 мільйона гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Йдеться про реконструкцію будівлі лікувального корпусу за 130,1 мільйона гривень та будівлі поліклініки медичного закладу за 184 мільйона гривень. Їх мають відремонтувати до 31 грудня 2025 року. Як пояснили «НикВести» в Миколаївській ОВА, кошти на ремонт двох будівель лікарні у Баштанці виділено з державного бюджету – з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До цього ОВА вже оголошувала тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу та будівлі поліклініки Баштанської багатопрофільної лікарні у 2023 році. Тоді загальна сума робіт складала 311 мільйонів гривень. Однак журналісти з’ясували, що ціни будівельних матеріалів виявились вищими за ринкові, а Державна аудиторська служба України провела перевірку.

Після цього Миколаївська ОВА розірвала з підрядною організацією договір та оголосила два нових тендера, загальна вартість яких зросла на понад 3 мільйона гривень – до 314,3 мільйона гривень.

«Це в першу чергу пов’язано зі змінами норм щодо облаштування укриття, попередня документація розроблена ще до їх прийняття», – пояснили «НикВести» збільшення варості реконструкції лікарні в Миколаївській ОВА.

Наразі підрядни на реконструкцію двох корпусів лікарні без конкуренції отримала компанія «Південьбуд Миколаїв Лтд». До 2012 року компанія належала Катерині Бердник, дружині колишнього депутата Миколаївської міської ради від БЮТ Андрія Бердника. Потім деякий час цю фірму було записано на Марину Прокоф’єву, яка раніше була партнеркою Андрія Бердника по фірмі «Спецбудінвест Лтд». Зрештою підрядника переоформили на Ірину Горбуль, яка до того була бухгалтеркою.

Загалом із 2016 року «Південьбуд Миколаїв Лтд» отримав підрядів на суму понад 2 мільярди гривень, свідчать дані аналітичної системи YouControl.

Серед іншого компанія отримала підрядни на капітальний ремонт покриття будівлі Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв за 5,5 мільйона гривень, реконструкцію дитячого садочку «Сонечко» у Коблевому за 46,3 мільйона гривень, ремонт покриття будівлі Миколаївського базового медичного фахового коледжу за 12,7 мільйона гривень.

Відновлення Баштанської лікарні після обстрілу

Під ракетний удар багатопрофільна лікарня у Баштанці потрапила 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля поліклініки, частково пошкоджені два відділення лікарні.

Миколаївська ОВА оголосила тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139,7 мільйона гривень. Раніше також оголошували тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.

У червні 2023 року Кабмін виділив на перебудову будівлі лікувального корпусу лікарні у Баштанці 45,3 мільйона гривень. Ще 86,8 мільйона гривень планувалося спрямувати на відбудову поліклініки.

Згодом га відбудову частково зруйнованої Баштанської багатопрофільної лікарні у 2024 році уряд виділив 251 мільйон 107 тисяч гривень.

Загалом на реконструкцію лікарні у Баштанці Миколаївська ОВА мала витратити 311 мільйонів гривень, але ціни будматеріалів виявились вищими за ринкові ціни.

Водночас завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.