Уряд виділив понад ₴30 млн на підтримку вишів Миколаївщини

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Кабінет Міністрів виділив 30,6 мільйонів гривень для закладів вищої освіти Миколаївської області. Кошти підуть на підтримку роботи університетів, які продовжують навчальний процес попри постійні повітряні тривоги та обстріли.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

— Уряд перерозподілив ще 30,6 мільйонів гривень на підтримку діяльності закладів вищої освіти Миколаївської області. Йдеться про університети, які працюють попри повітряні тривоги та обстріли, — написала Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що до цього 300 мільйонів гривень вже отримали ЗВО Сумщини, Харківщини та Запорізької області.

— Наше завдання — зміцнити навчальні заклади у прифронтових регіонах, щоб вони могли продовжувати навчати й готувати фахівців, — зазначила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів та збільшити розмір студентських стипендій.

