Миколаївців на психологічних майстер-класах вчитимуть шукати внутрішній ресурс

У Миколаєві стартував цикл психологічних майстер-класів з життєстійкості та адаптації. Вони спрямовані на усвідомлення власного «Я» та внутрішніх трансформацій.

Чому важливо шукати опору у середині та як відбуватимуться майстер-класи, розповіла «МикВісті» психолог проєкту «Миколаїв: місто, яке навчається і навчає» Руслана Сікаленко.

Майстер-класи проводить громадська організація «Центр навчання і освіти дорослих «Південь». Руслана Сікаленко розповіла, що сьомий рік у місті є великий проєкт «Миколаїв: місто, яке навчається і навчає», що охоплює різноманітні тренінги з психології. Цього разу проводитимуть майстер-класи саме з життєстійкості. Всього їх буде 11: по 3-4 на місяць.

Психолог зазначила, що майстер-класи направлені на формування салютогенного підходу.

— Цей термін прийшов з медицини. Це коли хворобу ми лікуємо не ліками, а тим, що посилюємо імунітет. Тобто шукаємо опору всередині себе. Термін згодом перейшов безпосередньо у психологію, вже у соціальну роботу. І у контексті майстер-класів ми будемо з учасниками шукати свою внутрішню опору, свої зовнішні і внутрішні ресурси, резерви для того, щоб уміло справлятися і реагувати взагалі на виклики сьогодення вже на п'ятий рік війни, — зазначила Руслана Сікаленко.

Психолог уточнила, що крім нових викликів через війну, люди потребували моральної підтримки і до неї. Тому охочих прийти на психологічні майстер-класи вистачає.

— З особистої практики скажу, що кількість людей, які звертаються до психологів, і чоловіки в тому числі, що не може не радувати, була досить високою і до війни. А звичайно, під час війни збільшилася кількість. І пов'язано це не лише безпосередньо з війною і з її викликами, але взагалі з тим, що у людей різка зміна цінностей. Те, що колись здавалося важливим і цінним, перестало таким бути. І знову ж таки дуже гостро війна, як не парадоксально, примусила нас задуматися, хто ми є, і торкнутись глибинних питань ідентичності, — розповіла психолог.

Композиція «Я у відносинах із самою собою». Фото: Руслана Сікаленко

Як пояснила Руслана Сікаленко, під час змін цінностей, бачення світу людина шукає опору у собі.

— Вони примусили насправді нас зазирнути всередину себе. У контексті того, що росіяни відбирають все у нас. І тут виникає питання, а що наше тоді? Питання ідентичності варіативне від особистісної до локальної і до безпосередньо, наприклад, державної ідентичності. Тобто хто я, хто я як українець. Є і наша локальна миколаївська ідентичність, — зазначила психолог.

Руслана Сікаленко показала на прикладі військових, чому важливо зазирнути всередину себе та бачити свій внутрішній стрижень.