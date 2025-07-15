У Миколаєві відкрили набір до програми психологічної підтримки для жінок, рідні яких зникли безвісти або перебувають у полоні
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- Даріна Мельничук
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19:02, 15 липня, 2025
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У Миколаєві та області стартував новий набір до програми проєкту GIDNA, який надає психологічну підтримку жінкам, рідні яких зникли безвісти або перебувають у полоні.
Про це повідомили організатори проєкту GIDNA.
До участі запрошуються жінки віком від 18 років — матері, дружини, доньки або сестри зниклих безвісти або полонених.
Учасниці програми отримають:
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16 індивідуальних онлайн-сесій із психологом;
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доступ до групових сесій (за бажанням);
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можливість самостійного вибору спеціаліста;
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повну конфіденційність (особисті дані не розголошуються).
Щоб долучитися до програми, необхідно звернутися за телефоном: +38 050 722 89 13 (Анна, керівниця проєкту GIDNA) або заповнити анкету на сайті gidna.org.
Програма триватиме з 5 липня до 30 вересня 2025 року.
Проєкт реалізується за підтримки Dan Church Aid та Norwegian Church Aid в Україні (DCA-NCA) у межах ініціативи «Комплексне гуманітарне реагування для постраждалих від конфлікту українців та громадян інших країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові», що фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe.
Програма «Невизначена втрата» в межах проєкту GIDNA фонду Future for Ukraine діє понад рік. За цей період по допомогу звернулися 45 жінок, з них 38 завершили курс підтримки.
Нагадаємо, у Миколаєві запрацював центр психосоціальної підтримки, створений для допомоги родинам із дітьми.
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