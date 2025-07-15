У Миколаєві відкрили набір до програми психологічної підтримки для жінок, рідні яких зникли безвісти або перебувають у полоні

У Миколаєві стартував набір до програми підтримки жінок. Ілюстрація: GIDNA

У Миколаєві та області стартував новий набір до програми проєкту GIDNA, який надає психологічну підтримку жінкам, рідні яких зникли безвісти або перебувають у полоні.

Про це повідомили організатори проєкту GIDNA.

До участі запрошуються жінки віком від 18 років — матері, дружини, доньки або сестри зниклих безвісти або полонених.

Учасниці програми отримають:

16 індивідуальних онлайн-сесій із психологом;

доступ до групових сесій (за бажанням);

можливість самостійного вибору спеціаліста;

повну конфіденційність (особисті дані не розголошуються).

Щоб долучитися до програми, необхідно звернутися за телефоном: +38 050 722 89 13 (Анна, керівниця проєкту GIDNA) або заповнити анкету на сайті gidna.org.

Програма триватиме з 5 липня до 30 вересня 2025 року.

Проєкт реалізується за підтримки Dan Church Aid та Norwegian Church Aid в Україні (DCA-NCA) у межах ініціативи «Комплексне гуманітарне реагування для постраждалих від конфлікту українців та громадян інших країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові», що фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe.

Програма «Невизначена втрата» в межах проєкту GIDNA фонду Future for Ukraine діє понад рік. За цей період по допомогу звернулися 45 жінок, з них 38 завершили курс підтримки.

Нагадаємо, у Миколаєві запрацював центр психосоціальної підтримки, створений для допомоги родинам із дітьми.