У Миколаєві відкрили новий простір, де можна отримати психологічну та соціальну допомогу

У Миколаєві відкрили новий простір, де можна отримати психологічну допомогу, фото: «Українська освітня платформа»

У Миколаєві запрацював центр психосоціальної підтримки, створений для допомоги родинам із дітьми.

За інформацією пресслужби Української освітньої платформи, центр зосереджений на підтримці найбільш вразливих груп людей в області, особливо родин з дітьми.

У центрі жителі Миколаєва та області можуть отримати різні види допомоги та підтримки, зокрема:

індивідуальні та групові консультації з фаховими досвідченими психологами, зокрема зі спеціалізованим дитячим психологом;

допомога професійних фахівців з соціальної роботи, які нададуть необхідну інформацію й консультацію, а також за потреби — послугу соціального супроводу;

послуга фахового логопеда, який допоможе дітям, що потребують

пропрацювання вад мовлення.

«Крім того, важливою функцією центру психосоціальної підтримки є власне створення безпечного простору для громади, який є базою для зустрічей, освітніх та мистецьких активностей, дитячого та дорослого дозвілля. Зокрема, в рамках проєкту на базі центру передбачена організація просвітницьких тренінгів з мінної безпеки, частина з яких відбувається в ігровій формі, для доступного сприйняття дітьми», — додали в пресслужбі.

У Миколаєві відкрили новий простір, де можна отримати психологічну допомогу, фото: «Українська освітня платформа» У Миколаєві відкрили новий простір, де можна отримати психологічну допомогу, фото: «Українська освітня платформа»

Крім того, у новому центрі психосоціальної підтримки у Миколаєві також буде доступна реєстрація для отримання грошової допомоги, яку нададуть родинам з дітьми.

Якщо Ви потребуєте допомоги, й бажаєте скористатись послугами, які надає центр психосоціальної підтримки у Миколаєві звертайтесь з 10:00 до 18:00 за контактним номером телефону: (097) 221-25-85. Адреса центру — Миколаїв, Херсонське шосе, 48.

Проєкт реалізується благодійною організацією «Українська освітня платформа», громадською організацією «Молодь України», за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ).

Нагадаємо, вже два роки у Миколаєві працює простір «Затишно Space». Тут надають допомогу людям, що постраждалим від війни та опинилися у важких життєвих умовах. Спочатку простір відкривали як місце підтримки виключно жінок, але на сьогодні допомогу надають також чоловікам, підліткам та дітям.

Як фахівці «Затишно Space» допомагають людям, яку місію вони виконують у Миколаєві та що про це думають відвідувачі простору — читайте у матеріалі «МикВісті».