Піклуватися про ментальне здоров’я важливо щодня. Фото: Проєкт «Ти як?»

Піклуватися про ментальне здоров’я важливо вчора, сьогодні… щодня. Саме це послання звучить в Україні у Місяць обізнаності про ментальне здоров’я, що розпочався сьогодні.

Ми звикли жити в режимі «треба триматися». Робити свою роботу, дбати про близьких, реагувати на новини, планувати бодай щось, чекати… Утім, важливо не пропустити момент, коли на питання «Ти як?» буденне «норм» уже не описуватиме наш справжній стан і приховуватиме втому, тривогу чи виснаження.

Важлива чіткість. Розуміння, що зі мною відбувається, що я зараз відчуваю, що із цим можна зробити. І куди звертатися, коли власних сил недостатньо.

Ментальне здоров’я не щось абстрактне чи «на потім». Це наш сон, здатність працювати й навчатися, бути поруч із близькими, витримувати складні дні та все одно відчувати життя.

Саме про це комунікаційна хвиля «Ти як? Дізнавайся. Піклуйся. Звертайся», яка стартувала в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Дізнавайся, ти як насправді.

Бо розуміння свого стану уже перший крок до турботи про себе. На платформі «Ти як?» (https://howareu.com/materials) зібрані пояснення різних станів: як розпізнати панічну атаку, відрізнити втому від вигорання, встановлювати та відстоювати власні кордони.

Піклуйся не лише тоді, коли зовсім важко.

Іноді підтримка починається з простих речей: сну, прогулянки, відпочинку від новин, уважності до свого тіла й емоцій. У розділі «Самодопомога» є техніки та інструменти, які можуть стати опорою в щоденному житті: https://howareu.com/self-help.

Звертайся, коли відчуваєш потребу.

Шукати підтримки не соромно, а відповідально. У розділі «Допомога» зібрані безплатні онлайн- та офлайн-сервіси підтримки й контакти гарячих ліній.

У межах «Ти як?» послуга з підтримки ментального здоров'я стає ближчою до кожного і з’являється в кабінеті сімейного лікаря, Центрі життєстійкості, освітніх просторах, молодіжних центрах, активних парках, ветеранських просторах, бібліотеках і закладах культури.

Піклування про ментальне здоров’я — великий спільний шлях, який починається із запитання «Ти як?».

Комунікаційна хвиля «Ти як? Дізнавайся. Піклуйся. Звертайся» є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініціативи першої леді України Олена Зеленська, що впроваджується за експертної підтримки ВООЗ.