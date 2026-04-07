  • 7 квітня , 2026 вівторок

У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

У Миколаєві комунальні служби посилять прибирання на кладовищах перед поминальними днями, щоб після відвідин могил не залишалися купи зеленого сміття.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час відкритої апаратної наради у понеділок, 6 квітня, передають «МикВісті».

За його словами, найближчим часом мешканці масово прибиратимуть на могилах рідних і складатимуть рослинні відходи на території кладовищ.

Олександр Сенкевич зазначив, що до робіт залучать як працівників комунальних підприємств, так і підрядні організації.

— Зараз люди будуть прибирати на могилах своїх близьких. І будуть складати зелене сміття на території кладовища. У нас будуть відпрацьовувати комунальники, використовуючи свої сили та підрядників. Я прошу направляти тих хто займається питанням контролю санітарного, дивитися за цим, щоб людей не зустрічали гори сміття, — сказав міський голова додав.

Нагадаємо, що у Миколаєві на період поминальних днів з 1 по 30 квітня організують додаткове підвезення мешканців до міського кладовища.

