 Нерозірваний касетний боєприпас 3Б30 знешкодили на кладовищі у Миколаєві

У Миколаєві на кладовищі виявили та знешкодили нерозірваний касетний боєприпас

У Миколаєві на кладовищі знешкодили нерозірваний касетний боєприпас. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві на кладовищі знешкодили нерозірваний касетний боєприпас. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві на території одного з кладовищ рятувальники виявили нерозірваний касетний боєприпас 3Б30.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області. Про предмет, схожий на снаряд, надійшло звернення на лінію екстреного виклику 101. На місце одразу ж прибули сапери ДСНС, які ідентифікували знахідку як касетний осколковий бойовий елемент типу 3Б30.

У Миколаєві на кладовищі знешкодили нерозірваний касетний боєприпас. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві на кладовищі знешкодили нерозірваний касетний боєприпас. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві на кладовищі знешкодили нерозірваний касетний боєприпас. Фото: ДСНС Миколаївщини

Довідка

У ДСНС зазначають, що 3Б30 є малим вибуховим елементом, який розсіюється над місцевістю під час застосування касетних боєприпасів. Такі елементи часто не вибухають одразу після падіння та можуть залишатися смертельно небезпечними протягом тривалого часу.

Особливу загрозу 3Б30 становлять для цивільного населення, зокрема дітей, працівників комунальних служб і сільського господарства, оскільки через невеликі розміри їх легко сплутати зі іншими предметами.

Рятувальники наголошують, що касетні боєприпаси не мають «терміну давності» небезпеки, а їх знешкодження можуть здійснювати виключно фахівці. У разі виявлення підозрілих предметів громадян закликають не наближатися до них і негайно повідомляти екстрені служби.

Нагадаємо, за даними ДСНС, з початку повномасштабної війни на території Миколаївської області вже знешкодили понад 31 тисячу вибухонебезпечних предметів.

Підозрюваному у справі кейтерингу другий день не можуть обрати запобіжний захід: прокуратура знов прийшла в суд з купою помилок

