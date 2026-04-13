 Прокуратура вимагає розірвати договір будівництва насосної станції у Первомайську

У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору

  • 2000 + Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів
Прокуратура через суд вимагає розірвати договір на будівництво насосної станції у Первомайську.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, ще у 2022 році між міським управлінням ЖКГ та підрядником уклали договір на будівництво об’єкта.

За умовами, роботи мали завершити до кінця 2024 року. Але за понад три роки будівництво виконано лише на 8%.

Прокуратура зазначає, що через постійні затримки та зміни умов договору проєкт фактично не просувається. Це може вплинути на якість водопостачання та водовідведення для міста, де живе близько 60 тисяч людей.

Наразі справу вже розглядає суд.

Нагадаємо, що будівництво нової лінії очисних споруд водопостачання у Первомайську обіцяли завершити до весни 2026 року. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського Союзу та Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO.

Первомайська міська рада у листопаді 2025 року ухвалила рішення про залучення гранту від НЕФКО. Згідно з документом, сума гранту становила до 3 мільйони 485 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську готуються до масштабного ремонту пологового будинку. Очікують модернізацію будівлі за проєктом Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Проте вартість проєкту та що саме планують зробити, у Первомайській міській раді не повідомили.

Останні новини про: Первомайськ

Після дискусії на сесії у Первомайську продовжили перевірку організації харчування дітей
У Первомайську хочуть відремонтувати пологовий за підтримки НЕФКО: у виконкомі подробиці проєкту не повідомляють
На Миколаївщині народилося немовля вагою 690 грамів
Реклама
Читайте також:
новини
У справі шкільного харчування в Миколаєві оголошені нові підозри: розтрата майна та порушення санітарних норм

Юлія Бойченко
новини
У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

Даріна Мельничук
новини
На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Світлана Іванченко
