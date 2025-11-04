  • вівторок

    4 листопада, 2025

  • 11.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську реконструюють водопровід за «бонусні» €3,8 млн

Реконструкція водопроводу. Фото: Первомайська міська радаРеконструкція водопроводу. Фото: Первомайська міська рада

Первомайська міська рада ухвалила рішення про залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ».

Відповідний проєкт рішення погодили на засіданні сесії Первомайської міської ради.

Згідно з докуметом, сума гранту складе до 3 мільйони 485 тисяч євро. Кошти будуть спрямовані безпосередньо підрядним організаціям, які виконуватимуть роботи.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Зазначається, що метою гранту є модернізація 10 кілометрів системи водопостачання міста, що дозволить покращити якість послуг та зменшити втрати води.

Міський голова Первомайська Олег Демченко зазначив, що ці кошти — це «бонусне» фінансування від НЕФКО.

«Завдяки тому, що ми дуже добре працюємо з міжнародною організацією НЕФКО, нам додатково дали бонусом кошти для 10-ти кілометрової магістралі водомережі від ОСВ-1 до вулиці Київська», — прокоментував Олег Демченко.

Контроль за реалізацією проєкту здійснюватиме постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, екології та благоустрою.

Зазначимо, що наразі у Первомайську продовжується будівництво нової очисної споруди води ОСВ-1. Будівництво здійснюється у партнерстві з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO).

На об’єкті вже зведено металеві конструкції майбутньої будівлі, облаштовано частину фундаментів і резервуарів, тривають бетонні та земляні роботи. На майданчику працює спецтехніка, а підрядники готують територію до монтажу обладнання.

Будівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська радаБудівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська рада
Будівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська радаБудівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська рада
Будівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська радаБудівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська рада

Нагадаємо, що у Первомайську планують модернізувати міську багатопрофільну лікарню за підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC).

Останні новини про: Водопостачання

Через аварію дві вулиці у Миколаєві залишились без води
Частина Вознесенська тимчасово залишиться без водопостачання
«Ми повідомимо, коли вода стане питною», — мер Миколаєва пояснив, що зараз не так із водою в кранах
Реклама

Читайте також:

новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
новини

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Юлія Бойченко
новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Водопостачання

«Ми повідомимо, коли вода стане питною», — мер Миколаєва пояснив, що зараз не так із водою в кранах
Частина Вознесенська тимчасово залишиться без водопостачання
Через аварію дві вулиці у Миколаєві залишились без води

Можливі затори: у Миколаєві ремонтують покриття на вулиці Велика Морська

Миколаївський пауерліфтер з інвалідністю підняв 105 кг і встановив світовий рекорд

3 години тому

Reuters: Єврокомісія визнає прогрес України на шляху до ЄС, але наголошує на проблемах із корупцією

Головне сьогодні