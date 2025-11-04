У Первомайську реконструюють водопровід за «бонусні» €3,8 млн

Реконструкція водопроводу. Фото: Первомайська міська рада

Первомайська міська рада ухвалила рішення про залучення гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для реалізації проєкту «Реконструкція магістрального водопроводу м. Первомайськ».

Відповідний проєкт рішення погодили на засіданні сесії Первомайської міської ради.

Згідно з докуметом, сума гранту складе до 3 мільйони 485 тисяч євро. Кошти будуть спрямовані безпосередньо підрядним організаціям, які виконуватимуть роботи.

Зазначається, що метою гранту є модернізація 10 кілометрів системи водопостачання міста, що дозволить покращити якість послуг та зменшити втрати води.

Міський голова Первомайська Олег Демченко зазначив, що ці кошти — це «бонусне» фінансування від НЕФКО.

«Завдяки тому, що ми дуже добре працюємо з міжнародною організацією НЕФКО, нам додатково дали бонусом кошти для 10-ти кілометрової магістралі водомережі від ОСВ-1 до вулиці Київська», — прокоментував Олег Демченко.

Контроль за реалізацією проєкту здійснюватиме постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, екології та благоустрою.

Зазначимо, що наразі у Первомайську продовжується будівництво нової очисної споруди води ОСВ-1. Будівництво здійснюється у партнерстві з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO).

На об’єкті вже зведено металеві конструкції майбутньої будівлі, облаштовано частину фундаментів і резервуарів, тривають бетонні та земляні роботи. На майданчику працює спецтехніка, а підрядники готують територію до монтажу обладнання.

Будівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська рада Будівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська рада Будівельний майданчик об’єкта ОСВ-1. Фото: Первомайська міська рада

