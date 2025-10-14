  • вівторок

Норвегія допоможе відремонтувати лікарню у Первомайську

Одна з лікарень на території Миколаївської області, архівне фото «НикВести»Одна з лікарень на території Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

У Первомайську планують модернізувати міську багатопрофільну лікарню за підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC).

Відповідну угоду між міською радою та міжнародною організацією мають затвердити під час засідання сесії Первомайської міської ради.

Проєкт спрямований на покращення медичної інфраструктури та умов надання допомоги мешканцям громади, зокрема тим, хто постраждав від війни.

Згідно з документом, у лікарні проведуть капітальні роботи на другому поверсі лікувального корпусу. Зокрема, відремонтують медичні кабінети, палати та санвузли, облаштують душові кімнати з урахуванням потреб людей з інвалідністю, а також виконають електромонтажні та сантехнічні роботи.

Мета проєкту — підвищити надійність і ефективність базових послуг у громадах, які постраждали від бойових дій. Очікується, що після завершення робіт мешканці Первомайська отримають сучасні та безпечні умови для лікування, а лікарня — зможе краще реагувати на потреби пацієнтів.

Реалізацію проєкту забезпечуватиме підрядна організація, яку обере NRC відповідно до міжнародних процедур закупівель. У разі потреби терміни виконання можуть бути подовжені — наприклад, якщо виникнуть форс-мажорні або безпекові обставини.

Нагадаємо, що у Первомайську будівлю колишнього дитячого садка «Дельфін» переобладнають під центр для осіб, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Частину коштів місту надали міжнародні партнери.

