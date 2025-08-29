Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Первомайську колишній садок перебудують у притулок для жертв насильства: на частину робіт витратять ₴14 млн

Притулок для жертв домашнього чи гендерно насильства у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаПритулок для жертв домашнього чи гендерно насильства у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Первомайську будівлю колишнього дитячого садка «Дельфін» переобладнають під центр для осіб, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Частину коштів місту надали міжнародні партнери.

Як свідчать дані системи Prozorro, вартість першої черги реконструкції становитиме 14 мільйонів гривень.

Скриншот тендеру з ProzorroСкриншот тендеру з Prozorro

Проєкт передбачає повне оновлення будівлі: капітальні будівельні роботи, заміну всіх комунікацій — систем опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації та електромереж. Крім того, планується встановлення пожежної сигналізації, системи оповіщення та відеоспостереження.

Наразі триває подання пропозицій від учасників тендеру. На 1 вересня 2025 року запланований аукціон. Всі роботи мають завершити до 24 лютого 2026 року.

У коментарі «МикВісті» керівниця Первомайського центру соціальних послуг Лариса Крижановська зазначила, що місто виграло конкурс «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» — проєкт UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та отримало гроші на проєкт.

«Ми вивчили потребу міста, а потреба в такій послузі є. У нас працює денний центр, мобільна бригада, вони є муніципальними, а притулку у нас немає, а запит в громаді є. Крім того, ми співпрацюємо і з районом. Тому ми сподіваємося на те, що будуть заключені угоди і зможуть сусідні райони теж отримувати послугу у нас», — зазначає вона.

Наразі вже розроблено проєктно-кошторисну документацію, однак 14 мільйонів гривень не вистачить на весь перелік робіт. Поки реалізовуватимуть першу чергу — будівництво притулку для осіб, постраждалих від насильства. Лариса Крижановська зазначає, що на реалізацію другої черги ще шукають фінансування.

«Проєкт розділений на дві черги. Перша — будівництво притулку, друга — приміщення для денного Центру мобільної бригади та кризовової кімнати», — зазначає  керівниця Первомайського центру соціальних послуг.

Станом на вересень 2024 року у Миколаївській області зафіксовано збільшення звернень про домашнє насильство, особливо серед родин, де батьки повернулися з війни. 

У квітні минулого року у Миколаєві відкрили притулок, в якому жертви домашнього чи гендерно насильства можуть отримати комплексну допомогу та прихисток. 

Також нагадаємо, що  у Миколаєві презентували фотовиставку, присвячену проблемі домашнього насильства, свідомої та несвідомої пасивності у протидії цьому явищу.

партнерство
Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

