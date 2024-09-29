На Миколаївщині зростає число випадків домашнього насильства, фото з відкритих джерел

У Миколаївській області зафіксовано збільшення звернень про домашнє насильство, особливо серед родин, де батьки повернулися з війни.

Про це під час брифінгу повідомила головна спеціалістка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Наталія Меншова.

«Ми дуже багато звернень відпрацьовуємо щодо захисту прав дитини і останнім часом саме стосовно домашнього насильства. Це основні звернення, які на сьогодні приходять. І дуже прикро, але вони часто пов'язані саме з тими батьками, які повернулися з воєнних дій», — повідомила Наталя Меншова.

Вона зазначила, що в області працюють психологи, які надають консультації та всебічну допомогу родинам і дітям, які постраждали від насильства.

«Працюють психологи, надається консультація, надається всебічна допомога цим родинам, щоб їх зберегти. Вони працюють як з батьками, так і з дітками», — додала Наталя Меншова.

Нагадаємо, що цього року в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

Щороку в Миколаївській області спостерігається зниження кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні в регіоні нараховується 2 тисячі 488 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також на Миколаївщині зареєстровано девʼять патронатних сімей, у яких виховується 24 дитини.