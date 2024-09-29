У Миколаївській області з'явилося ще дві патронатні сім'ї, – ОВА

Родина, ілюстративне фото: Місто

На Миколаївщині зареєстровано девʼять патронатних сімей, у яких виховується 24 дитини.

Про це під час брифінгу повідомила головна спеціалістка сектору опіки та піклування служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Наталія Меншова.

«Ще нещодавно в області було лише сім патронатних сімей, а зараз їх уже дев’ять. За останніми даними, у цих сім’ях перебувало 24 дитини, які могли б потрапити до центрів соціально-психологічної реабілітації. Однак завдяки патронатній формі виховання, ці діти опинилися в родинному середовищі. Вони не відчувають такої великої різниці між біологічною сім’єю і патронатною, адже навіть найкращі реабілітаційні центри не можуть повністю замінити родину», — зазначила Наталя Меншова.

Нагадаємо, що цього року в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

Щороку в Миколаївській області спостерігається зниження кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні в регіоні нараховується 2 тисячі 488 дітей, позбавлених батьківського піклування.